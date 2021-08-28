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扯！南韓為人權救390難民　公務員卻「跪地淋雨10分鐘」幫長官撐傘

▲▼南韓法務部次長姜聲國發表談話，秘書雨中跪地撐傘。（圖／達志影像）

▲ 南韓法務部次長姜聲國發表談話，工作人員雨中跪地撐傘。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接掌阿富汗，南韓出於人道主義，派軍機撤出390名曾為南韓機構工作的阿富汗人員及眷屬，暫時安置於忠清北道鎮川郡，接受隔離及教育。然而法務部次長姜聲國27日在此舉行記者會時，身後卻有一名公務員屈膝跪在柏油路上為他撐傘，跪地至少10分鐘，只為不讓長官淋雨，點燃網友怒火。

根據南韓《朝鮮日報》，姜聲國27日在鎮川郡國家國家公務員人才開發院外召開記者會，說明將如何幫助此次救出的阿富汗人。當天鎮川郡雨勢不小，每小時降雨量約10毫米。至少10分鐘的記者會過程中，姜聲國身後卻有一名法務部人員一直跪在地上，以雙手高舉一把黑色的大傘並微微向前傾，確保他不會被雨淋溼，自己的西裝褲膝蓋以下卻全溼。

這段畫面全被二旁的媒體記者拍下，透過電視台轉播對外公開，引來大批觀眾撻伐，「次長是皇帝嗎」、「是不會自己撐傘嗎」、「明明可以在室內辦記者會，幹麼硬要在戶外作秀」、「他爸媽看到這幕該有多心痛」、「正常人都會叫他站起來吧」。

尤其南韓此次為保障阿富汗人人權提供援助，姜聲國在前一天的記者會上也曾提及對人權的重視，卻發生這種離譜事件，引來網友怒罵，「還口口聲聲喊什麼人權？」

法務部發言人對此解釋，由於攝影機位在姜聲國正前方，工作人員為避免出現在畫面中，不斷將姿勢放低，最後才會變成跪地的姿勢，更強調這名他並非聽命於上級才這麼做，且記者會結束後接受媒體提問時，法務部副發言人也有為姜聲國撐傘。

姜聲國事後則出面表示，當時沒有注意到工作人員為了避免讓他淋雨而付出的努力，不論該名公務員這麼做的原因為何，他都對此感到抱歉。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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