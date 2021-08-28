跟著邰哥　探訪「六龜合唱團」背後的暖心故事

▲成立至今已經有30個年頭的刷樂Shallop，秉持「溫柔有力」理念，守護社會每個角落，並且陪伴孩子勇敢追尋夢想。（文字撰稿／記者蒲世芸；剪輯攝影／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／綜合報導

一群來自高雄偏鄉六龜寶來國中的孩子們，2018年7月站上南非舉行的世界奧林匹克合唱大賽舞台，激勵人心壯闊的歌聲，響徹整個音樂廳。但這合唱團組成背後，可是有個感動人心的故事，因此讓藝人邰智源相當好奇，特地前來學校想要一探究竟。

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▲來自高雄六龜的台灣孩子，2018年站上奧林匹克舞台高歌，背後有一個暖心的故事。（圖／牙醫師陳俊志提供）

六龜地區的建山國小學生們看見邰哥來訪，都感到驚喜又開心，全都一股腦兒湊上前和他一起刷起牙來，還開玩笑一面聊著天圍著他問各式各樣的問題。邰智源受訪時眼神中閃爍著光芒告訴我們，「能跟這群孩子相處真的是人生中最美妙的時刻，同時更加深自己想來探訪六龜合唱團背後暖心故事的決心。」

▲邰智源特地來到位於六龜的學校，想要對登上國際舞台的合唱團有更多了解。（圖／刷樂提供，下同）

在山上合唱團學校裡，其中一所的建山國小校長宋宗輝說，「我們應該是幫孩子去培育他敢追夢的勇氣！最讓我感動的是他們敢講、敢說敢做，而且敢去擘畫自己的未來，不管那個未來是不是那麼難達到，他們願意試著去做這件事情，我都覺得非常令人感動。」

▲建山國小校長宋宗輝提到，想幫助孩子培育敢追夢的勇氣。

而這當中核心人物之一，六龜合唱團指導老師陳俊志同時也是一名牙醫師，在大學畢業後就經常到山區做口腔與牙齒偏鄉醫療服務，也因此讓他萌起到山上教小朋友唱歌的念頭。2009年八八風災後，在六龜地區校長請託下，決定到山上來幫助孩子成立合唱團。但不管外出比賽，或維持合唱團運作，經費都是重要一環。今年度因著刷樂投入的愛心，讓小朋友們沒有後顧之憂，可以更加放心的練習。

▲學生用心練唱，對每一次比賽心中都帶著滿滿期待。

陳俊志說，「讓我覺得很感動的，就是刷樂一直很願意投入在偏鄉口腔衛教推廣。因為山上的孩子在偏鄉要就醫真的不容易，要看一次牙很難能夠順利成行。因為最近的診所，必須要到旗山、美濃或高雄，路程相當遠；加上家長也都有自己的工作要忙。然而因為刷樂持續協助做口腔衛教，讓我們山上的學校都能夠每半年就有牙刷可以替換，同時還支持合唱團演出，到國家級殿堂去做展演。對孩子而言，當然開拓了他們的視野，也因為刷樂成就了我們這件事。同時刷樂在山上許多通路都看的到，它是台灣的品牌，也默默在持續為公益而努力和付出，這跟山上的孩子很像，我喜歡這種不太高調，但默默做事的方式。」

▲陳俊志表示，因刷樂持續協助偏鄉口腔衛教，讓孩子們能夠有更健康的生活。

始終以體貼消費者著稱的老牌子刷樂Shallop，已經成立30週年，刷樂秉持著「溫柔有力」的理念，不只帶給使用者溫柔呵護，還用最溫暖的心意，要守護社會每一個角落。帶著回饋社會的心，刷樂陪伴孩子一起勇敢追夢，因為溫柔，就是最堅強的力量。

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