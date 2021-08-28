　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟著邰哥　探訪「六龜合唱團」背後的暖心故事

▲成立至今已經有30個年頭的刷樂Shallop，秉持「溫柔有力」理念，守護社會每個角落，並且陪伴孩子勇敢追尋夢想。（文字撰稿／記者蒲世芸；剪輯攝影／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／綜合報導

一群來自高雄偏鄉六龜寶來國中的孩子們，2018年7月站上南非舉行的世界奧林匹克合唱大賽舞台，激勵人心壯闊的歌聲，響徹整個音樂廳。但這合唱團組成背後，可是有個感動人心的故事，因此讓藝人邰智源相當好奇，特地前來學校想要一探究竟。

▲▼偏鄉孩童用心練唱　邰哥紅了眼眶：「滿是感動！」 。（圖／記者吳杰澄攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲來自高雄六龜的台灣孩子，2018年站上奧林匹克舞台高歌，背後有一個暖心的故事。（圖／牙醫師陳俊志提供）

六龜地區的建山國小學生們看見邰哥來訪，都感到驚喜又開心，全都一股腦兒湊上前和他一起刷起牙來，還開玩笑一面聊著天圍著他問各式各樣的問題。邰智源受訪時眼神中閃爍著光芒告訴我們，「能跟這群孩子相處真的是人生中最美妙的時刻，同時更加深自己想來探訪六龜合唱團背後暖心故事的決心。」

▲▼偏鄉孩童用心練唱　邰哥紅了眼眶：「滿是感動！」 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲邰智源特地來到位於六龜的學校，想要對登上國際舞台的合唱團有更多了解。（圖／刷樂提供，下同）

在山上合唱團學校裡，其中一所的建山國小校長宋宗輝說，「我們應該是幫孩子去培育他敢追夢的勇氣！最讓我感動的是他們敢講、敢說敢做，而且敢去擘畫自己的未來，不管那個未來是不是那麼難達到，他們願意試著去做這件事情，我都覺得非常令人感動。」

▲▼偏鄉孩童用心練唱　邰哥紅了眼眶：「滿是感動！」 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲建山國小校長宋宗輝提到，想幫助孩子培育敢追夢的勇氣。

而這當中核心人物之一，六龜合唱團指導老師陳俊志同時也是一名牙醫師，在大學畢業後就經常到山區做口腔與牙齒偏鄉醫療服務，也因此讓他萌起到山上教小朋友唱歌的念頭。2009年八八風災後，在六龜地區校長請託下，決定到山上來幫助孩子成立合唱團。但不管外出比賽，或維持合唱團運作，經費都是重要一環。今年度因著刷樂投入的愛心，讓小朋友們沒有後顧之憂，可以更加放心的練習。

▲▼偏鄉孩童用心練唱　邰哥紅了眼眶：「滿是感動！」 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲學生用心練唱，對每一次比賽心中都帶著滿滿期待。

陳俊志說，「讓我覺得很感動的，就是刷樂一直很願意投入在偏鄉口腔衛教推廣。因為山上的孩子在偏鄉要就醫真的不容易，要看一次牙很難能夠順利成行。因為最近的診所，必須要到旗山、美濃或高雄，路程相當遠；加上家長也都有自己的工作要忙。然而因為刷樂持續協助做口腔衛教，讓我們山上的學校都能夠每半年就有牙刷可以替換，同時還支持合唱團演出，到國家級殿堂去做展演。對孩子而言，當然開拓了他們的視野，也因為刷樂成就了我們這件事。同時刷樂在山上許多通路都看的到，它是台灣的品牌，也默默在持續為公益而努力和付出，這跟山上的孩子很像，我喜歡這種不太高調，但默默做事的方式。」

▲▼偏鄉孩童用心練唱　邰哥紅了眼眶：「滿是感動！」 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲陳俊志表示，因刷樂持續協助偏鄉口腔衛教，讓孩子們能夠有更健康的生活。

始終以體貼消費者著稱的老牌子刷樂Shallop，已經成立30週年，刷樂秉持著「溫柔有力」的理念，不只帶給使用者溫柔呵護，還用最溫暖的心意，要守護社會每一個角落。帶著回饋社會的心，刷樂陪伴孩子一起勇敢追夢，因為溫柔，就是最堅強的力量。

刷樂官網 https://www.shallop.com.tw

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
BNT今開放意願登記！200萬劑誰先打？　12大QA一次看懂
蘋果認了！iPhone「2機型」有狀況　提供免費維修
幼園女師車禍失2子　9歲兒右手碎「剩皮黏著」截肢！她鼻塌陷
快訊／美軍開轟ISIS-K！　目標確認身亡
「這年紀」等不到疫苗！BNT、高端都沒份　陳時中曝規劃
哪些汽車配備「用過就回不去」？　網狂推這3項
張育成本周3度炸裂！　今年第6轟出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳宗憲捐快篩劑給弱勢族群　應曉薇淚崩：演藝圈比政治圈光明多了！

疫情中的暖流！　遠雄文教基金會前進澎湖助家園修繕

快訊／疫苗平台今起新增BNT選項！　陳時中14:00說明

首批BNT下午開搶「一件事」絕對避免！做錯排序恐重來

BNT今開放意願登記！200萬劑誰先打？　12大QA一次看懂

19歲就是等不到疫苗！BNT、高端都沒份　陳時中曝後續規劃

好市多逛一半忽宮縮！員工「超暖1舉動」感動孕媽：20年來最害羞

BNT鎖定學生族群　名醫1理由打臉：高風險都還沒打好

跟著邰哥　探訪「六龜合唱團」背後的暖心故事

SOD斥資上億請巨乳女星下海　真的是她嗎？AV達人給答案

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

留學陸生疑接受「採訪」因言獲罪 公安找家人問話！遭威脅刪片回國

快訊／疫苗平台今起新增BNT選項！　陳時中14:00說明

首批BNT下午開搶「一件事」絕對避免！做錯排序恐重來

BNT今開放意願登記！200萬劑誰先打？　12大QA一次看懂

19歲就是等不到疫苗！BNT、高端都沒份　陳時中曝後續規劃

好市多逛一半忽宮縮！員工「超暖1舉動」感動孕媽：20年來最害羞

BNT鎖定學生族群　名醫1理由打臉：高風險都還沒打好

跟著邰哥　探訪「六龜合唱團」背後的暖心故事

SOD斥資上億請巨乳女星下海　真的是她嗎？AV達人給答案

確診康復者被排擠！同學媽媽不讓他上學　居家隔離慘遭獵巫

熱到爆！週末「高壓增強西伸」飆到37℃　下週水氣增多

鮑爾拍板不升息「老謝按讚！」　大國企業股價腰斬「不尋常訊號！」

日本神童張本智和妹妹也超強　剛上中學1年級就奪全國女單冠軍

來去「台中綠園道」散步吃甜點！水果舒芙蕾、摩艾麵包泡芙10間別錯過

害江老師餐廳燒掉的兇手是它　大家都在用！NG動作痛失600萬

美國體操女王的家！砸2100萬買百坪宅　絕美泳池曝光

拜登上任首次！　路透：美中軍方代表官員進行「視訊會議」

陽岱鋼終於等到好消息　本季將首度升上一軍

美海軍、海巡雙艦通過台海　國軍全程掌握周邊動態

騎士啟動3方交易　找「芬蘭司機」馬卡南組4塔實驗

起底聞氫哥「2年前當爸辭電視台工作」　日花多久時間回FB？他解答

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！網曝洞內情況

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

性感教主開箱5件吊帶襪！　火辣穿脫畫面公開

臉書「聞氫哥之亂」　本尊真面目曝光！是小鬍子型男

SOD斥資上億請巨乳女星下海？AV達人給答案

爸爸「叭叭」接小孩　師怒：當我檳榔西施

大樂透1注獨得！今彩539頭獎3注中

陳樹菊阿嬤再捐1500萬設慰助基金　紀念母親

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

19歲就是等不到疫苗！陳時中曝後續規劃

快訊／5.7億大樂透開獎啦！

更多熱門

相關新聞

藝人香蕉送餐北海岸　暖哭眾網友

藝人香蕉送餐北海岸　暖哭眾網友

藝人香蕉日前應邀參與公益行動，與深耕北海岸17年的新生活社會福利發展促進會一起為獨居長者送餐，過程中香蕉以才藝表演、詼諧對話，鼓舞獨居長者，末了還貼心安慰病痛纏身的80多歲獨居阿嬤：「妳要答應我，要堅強，下雨天也別亂想，颱風天也不是你的事，一天一天要好過」，暖哭眾網友。

超狂線上音樂營　愛在心中交響

超狂線上音樂營　愛在心中交響

台南市議會普渡結合做公益

台南市議會普渡結合做公益

疫外人生／「信義A餐」點亮希望撐弱勢

疫外人生／「信義A餐」點亮希望撐弱勢

東森房屋全台串連　熱血解血荒

東森房屋全台串連　熱血解血荒

關鍵字：

公益愛心雲刷樂偏鄉

讀者迴響

熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

即／大樂透5.1億一注獨得　億萬富翁誕生台中

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

35年漲2千萬！爸媽「月領7萬退休金」：賣房嗎

連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠「這招」月領防揮霍

屏東阿嬤養「超大烏龜」！1原因讓她超擔心

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

美女YouTuber老家失火！　「屋內一片焦黑」哭了

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面