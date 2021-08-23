善耕365／ 疫情下超狂線上音樂營　撫慰同學們心靈用愛在心中交響

文／善耕365、圖／花東音樂營 提供

善耕365與公益平台自2014年起共同舉辦「花東青少年合唱音樂營」。每年暑假由老師和志工帶著學員練唱音樂、歌舞劇，並結合各種課程，歷經11天的密集練習，最後一天以公開的音樂會展現成果。不過，今年由於疫情來勢洶洶，打亂原訂的計畫，臨時改為在線上舉辦，籌備團隊們在短短一個月重新規劃，活動有別於以往的場景，學員與志工們對螢幕又扭又唱、又哭又笑，一樣充滿溫度趣味！ 跟著善耕365的腳步一起來瞧瞧吧！

超乎音樂的音樂營，用愛在心中交響！

你所想像的一個音樂營裡面有會有什麼？ 音樂營的主角其實不是音樂，音樂只是其中的精神與媒介，在這為期四天的線上花東音樂營裡安排攝影課、議題討論課、抒發閒聊的PODCAST、可愛的小驚喜等等。疫情之下，人心慌慌的社會氛圍裡，籌備花東音樂營隊的團隊更希望去傳達給學員的是 如何去愛人，如何去包容。

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營隊的組成來自各方人馬，有來自各校的志工，也有來自社福團體的個案學員，許多課程設計，囊括了許多學校平常沒教的事，有著多樣性和勇氣。大家在雲端下有歡笑、有興奮也有淚水。

筆者亂入線上營隊的這堂課討論的是「疫情下的獵巫心態」，看見志工在跟學員們深刻討論著—什麼是 「霸凌」? 什麼是 「獵巫」? 什麼又是 「貼標籤」? 學員們從中反思著，並勇敢回答問題及分享自己的過往的經驗。





▲志工分享「疫情下的獵巫心態」討論中。此外還有「找到自己」、 「打造個人品牌」、 「解釋什麼是微歧視等等」等為青少年孩子們量身設計的課堂！

營長：沮喪過後，我們選擇一起去相信！

「面對疫情，大家的心裡都很未知。」 原本已做好做滿規劃的整套營隊實體課程，在五月一夕間雙北進入三級警戒，規劃好的全被打亂。眼看著營期即將逼近，在短時間之下，一切感覺必須重頭來過，難免沮喪但團隊很快就振作起來。

營長琪琪和Eudy：「面對計畫中的事情完全無法被執行的沮喪，好像成為一種新的養分。」營隊的夥伴們把沮喪轉化為力量，迅速重整出豐富又有趣的線上營隊。

「因疫情關係大家無法相聚、無法擁抱、無法練唱、無法表演.....失去了實體營隊，有太多短時間內我們沒辦法彌補的事情，但回歸音樂營的核心價值來說，最重要的還是讓來參與的所有人感受到愛，讓大家知道這裡永遠都在，為他們加油打氣。」 兩位營長(琪琪和Eudy)希望在有限的能力下，讓學員感受到最多的陪伴和用心，特別是這樣嚴峻的疫情時刻，更需要音樂營的核心價值來凝聚彼此。

自2014年起花東音樂營就與社福單位合作，邀請多元背景及特殊情況的孩子一起參與營隊，這也增加營隊籌備上的難度。花東音樂營籌備團隊的組成，除了指導老師、營長、統籌為社會人士外，其他的志工及CIT（註：CIT全名為Counselor in Training，是曾經參與營隊之高中生，透過培訓課程，學習成為志工之技能，並累積實作經驗。 ）幾乎都為在學的學生，他們分為好幾組，有影像組、活動組、選課組等等，專精在籌備不同的事物上。

打開線上的工作表可見團隊們的用心，從開設直播、分流頻道線路，各工作項目分門別類，考驗著還是學生的團隊們在新媒體應用，以及遠距工作的能耐，在課堂期間還必須確保每個學員的到位，靈機應變處理，遠端回報各個學員的狀況。



▲營隊每天密密密麻麻的課堂連結、及工作表。

遠距的發熱機：線上歌唱、體育課、攝影課，快樂零距離！

談到籌備線上營隊的困難，來自花蓮的CIT大蔥鴨說：「對我而言，要在冰冷的銀幕前讓大家感受到我的熱情，是一件非常困難的事情。不過幸好有先前的培訓課，有教我們語言與非語言的課程，讓我更了解在銀幕前，讓別人感受到自己的熱情。」

原本也擔心轉線上營隊後會不會失去實體的溫度，並徘徊著要不要參加的大蔥鴨最後還是決定參加了，但當時他想的是：「如果線上營隊缺少溫度的話，我希望自己成為發熱機，讓這個營隊充滿著實體的熱情感。」

在營隊開始前籌備團隊特地蒐集疫期間可以做的運動加入線上營隊裡，看到大家在螢幕前面爆汗著，好像感覺得到彼此的熱氣，是個充滿「溫度」的營隊。 營長琪琪笑說：「大家螢幕前面扭來扭去特別可愛， 每天都被大家的體育課時間逗得哈哈大笑！」

▲營隊中的體育課。

線上的營歌練唱「快樂天堂」時， 因為網路訊號的不一，而唱出很多聲部，笑料百出。志工捲毛說「最有趣的可能是因為線上，會有很多突發狀況，這些意外都讓大家會心一笑。」

志工學員感動回饋「音樂營是我的第二個家！」

「因為先前志工所給予的愛與感動，使我產生了— 想要將志工所帶給我的愛，繼續帶給其他學員。」的想法， 大蔥鴨說想成為團隊們的「解憂器」，把愛的能量傳遞下去。

不少志工、學員，每年都會一再參加，可說是回流率很高的營隊，另一位來自台東的學員雪碧，已經是第四次參加，她說：「我不管到哪裡都會告訴大家音樂營是我第二個家，每年都要回來！」

幾位參與的學員不約而同地說道：「在這裡深刻地感覺到自己。」 來參與營隊後，發現原來有好多不一樣風格、個性的人，他們不畏懼他人的眼光， 並看見每個人生命的差異與美麗，並想變得跟他們一樣溫暖善良。

有堂讓大家印象深刻的課是–「未來清單」，學員雪碧說這是第一次深刻地思考自己想要什麼、我能做到嗎、該怎麼做到？ 也從課堂上表達自我想法與其他學員互動回饋的過程中，發現自己是很棒的人，並能感覺到每個人都很重要！

▲參與線上音樂營中的學員。

疫情之下，跨越距離分界，讓音樂存在我們心裡

如同大蔥鴨所說「這個音樂營是以『愛』為核心來辦營隊，並不是以『音樂』為主要目的來辦營隊。」 在疫情下大家用「愛」的病毒，戰勝了新冠肺炎帶來的種種挑戰。

琪琪和Eudy營長感動說到：「在活動過程中，我總因為大家的相信和鼓勵才有前進的力量，所以真的很謝謝大家！」

學員們在營隊結束後，仍會回憶著音樂營的種種：「最難過遺憾的..就是今年沒辦法在營隊最後一天，擁抱我所喜愛的大家！好想跟大家擁抱阿！」雖然無法相互擁抱，但想必從音樂營獲得的無形力量，會存在在參與過花東音樂營的大家心中，並帶著如音樂般的共鳴及感動，不斷不斷延續下去！

更多【花東音樂營】資訊

> https://harvest365.org/chorus/

> https://www.thealliance.org.tw/service/242



原文取自【善耕365公益媒合平台】《疫情下的超狂線上音樂營，撫慰同學們的心靈！用愛在心中交響！》