藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸　貼心舉動暖哭眾網友

▲網紅香蕉協助新生活促進會關心北海岸獨居長者。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

藝人香蕉日前應邀參與公益行動，與深耕北海岸17年的新生活社會福利發展促進會一起為獨居長者送餐，過程中香蕉以才藝表演、詼諧對話，鼓舞獨居長者，末了還貼心安慰病痛纏身的80多歲獨居阿嬤：「妳要答應我，要堅強，下雨天也別亂想，颱風天也不是你的事，一天一天要好過」，暖哭眾網友。

新冠肺炎疫情影響各行各業，也衝擊公益團體，為讓更多民眾了解各角落受助者處境與公益團體的行動，頂新和德文教基金會日前邀請藝人香蕉回到故鄉淡水，與新生活促進會一同送愛心便當關懷北海岸偏鄉弱勢長者。

新生活社會福利發展促進會是由一群長期投入身心障礙教育之教師所組成，17年前創會後，開始投入新北市三芝、石門等地區，協助北海岸弱勢家庭，除每年發放物資給案家、協助弱勢兒童課輔，每天也運送近300個愛心便當給獨居長者。

▲頂新和德文教基會協助新生活促進會進行愛心便當準備。

▲網紅香蕉透過才藝表演鼓舞獨居長者。

▲網紅香蕉協助獨居長者肩膀按摩。

活動當日，藝人香蕉先協助新生活社會福利發展促進會製作愛心便當，也在送餐過程為偏鄉長者帶來帶來才藝表演及笑話，讓部分長者都被逗笑。ㄧ位80多歲的獨居阿嬤病痛纏身，行走困難，平日心情憂鬱，聽到香蕉傾力鼓勵她寬心生活，一度感傷流淚，香蕉和阿嬤約好，要堅強，一天一天要好過。關懷影片上網後也暖哭眾網友（https://www.youtube.com/watch?v=N0aB5tkxkyY）。

▲頂新和德文教基會協助新生活促進會一起至北海岸為獨居老人送餐。

▲頂新和德文教基金會關心勝利廚房營運狀況。

頂新和德文教基金會4年前推動食公益計畫，陸續補助新生活社會福利發展促進會等50多個團體推展送餐等與飲食相關的慈善計畫，去年起也在創辦人魏應充的關心下，針對經營受困的公益團體發起疫情相挺行動。

基金會副執行長蕭巧怡表示，期盼北海岸一隅的溫暖故事，能讓更多民眾看見社會角落的需要，一起成為公益團體的後盾。「疫情相挺 愛的good力」活動參與網址 https://hedefoundation.org.tw/good/ 。