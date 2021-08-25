　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸　貼心舉動暖哭眾網友

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸 貼心舉動暖哭眾網友（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲網紅香蕉協助新生活促進會關心北海岸獨居長者。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

藝人香蕉日前應邀參與公益行動，與深耕北海岸17年的新生活社會福利發展促進會一起為獨居長者送餐，過程中香蕉以才藝表演、詼諧對話，鼓舞獨居長者，末了還貼心安慰病痛纏身的80多歲獨居阿嬤：「妳要答應我，要堅強，下雨天也別亂想，颱風天也不是你的事，一天一天要好過」，暖哭眾網友。

新冠肺炎疫情影響各行各業，也衝擊公益團體，為讓更多民眾了解各角落受助者處境與公益團體的行動，頂新和德文教基金會日前邀請藝人香蕉回到故鄉淡水，與新生活促進會一同送愛心便當關懷北海岸偏鄉弱勢長者。

新生活社會福利發展促進會是由一群長期投入身心障礙教育之教師所組成，17年前創會後，開始投入新北市三芝、石門等地區，協助北海岸弱勢家庭，除每年發放物資給案家、協助弱勢兒童課輔，每天也運送近300個愛心便當給獨居長者。

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸 貼心舉動暖哭眾網友（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基會協助新生活促進會進行愛心便當準備。

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸 貼心舉動暖哭眾網友（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲網紅香蕉透過才藝表演鼓舞獨居長者。

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸 貼心舉動暖哭眾網友（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲網紅香蕉協助獨居長者肩膀按摩。

活動當日，藝人香蕉先協助新生活社會福利發展促進會製作愛心便當，也在送餐過程為偏鄉長者帶來帶來才藝表演及笑話，讓部分長者都被逗笑。ㄧ位80多歲的獨居阿嬤病痛纏身，行走困難，平日心情憂鬱，聽到香蕉傾力鼓勵她寬心生活，一度感傷流淚，香蕉和阿嬤約好，要堅強，一天一天要好過。關懷影片上網後也暖哭眾網友（https://www.youtube.com/watch?v=N0aB5tkxkyY）。

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸 貼心舉動暖哭眾網友（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基會協助新生活促進會一起至北海岸為獨居老人送餐。

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸 貼心舉動暖哭眾網友（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會關心勝利廚房營運狀況。

頂新和德文教基金會4年前推動食公益計畫，陸續補助新生活社會福利發展促進會等50多個團體推展送餐等與飲食相關的慈善計畫，去年起也在創辦人魏應充的關心下，針對經營受困的公益團體發起疫情相挺行動。

基金會副執行長蕭巧怡表示，期盼北海岸一隅的溫暖故事，能讓更多民眾看見社會角落的需要，一起成為公益團體的後盾。「疫情相挺 愛的good力」活動參與網址 https://hedefoundation.org.tw/good/

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
8月底「逾百萬劑疫苗」抵台　她爆：是AZ跟莫德納
確診男隱匿「打麻將11小時」傳給2牌友　下場慘曝
「麟洋」私接代言恐離隊？　財部：送銓敘部
逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選
快訊／日本「緊急事態宣言」擴大延長！8道縣列入
快訊／彰化也淪陷！5條「鹹蛋蝦子香腸」驗出非洲豬瘟
牧師自願被活埋「3天後會復活」　信徒挖墳目睹這景象嚇壞
塔利班闖進家！喜劇演員「被打成蜂窩」慘死　幼子無助哭吼

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸　貼心舉動暖哭眾網友

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

藝人香蕉化身孫子模式送餐北海岸　貼心舉動暖哭眾網友

2.8萬新進教師未接種　教育部長：8／27起配送、陸續施打

新興7月EPS 0.17元、年減28.4%　主因今年超大型油輪日租過低

車髒了沒比較好洗「打完蠟無感？」　老司機神比喻：還是有效果

鞏冠長程火砲打到看不見　葉君璋看好單季30轟

快訊／阿里山林鐵佳人山平交道土石崩塌　機具搶修救出53人

勞動基金炒股案被押9個月　前勞金局組長游迺文500萬交保

《薩爾達傳說》大神4分鐘SpeedRun達成　打破16分世界紀錄

新玩具不到10分鐘解體！　半歲鳥寶「分屍超嗨」媽哭惹：我的荷包

黃子佼廣播金鐘「連2年槓龜」　評審團主委說話了

黏人汪「臉朝媽媽」趴桌面陪睡覺！　66天對比圖驚人膨脹

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

公益熱門新聞

藝人香蕉送餐北海岸　暖哭眾網友

疫外人生／「信義A餐」點亮希望撐弱勢

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

疫外人生／無懼疫情！　勝利廚房守護弱勢不中斷

咖啡店送暖挺警消　揪民眾「認識萬華」

東森房屋全台串連　熱血解血荒

捐血送招牌珍珠鮮奶

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

免費領A餐？部落客實測超感動

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

東森房屋、東森寵物雲「攜手傳愛」捐罐頭給浪浪

王令麟捐百萬送暖　助弱勢與浪浪過好年

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

更多熱門

相關新聞

「永奠宮」鄭成功金身寄人籬下13年

「永奠宮」鄭成功金身寄人籬下13年

上週六（農曆7月14日）是知名歷史人物鄭成功聖誕，台南市府在三級古蹟鄭成功祖廟舉辦盛大祝壽大典，再度讓這位歷史人物成話題，不過很多民眾可能不知道，苗木之鄉彰化永靖也有座鄭成功紀念館，不僅充滿故事，疫情前每年更吸引4.8萬人次入園，人氣超旺。

超狂線上音樂營　愛在心中交響

超狂線上音樂營　愛在心中交響

台南市議會普渡結合做公益

台南市議會普渡結合做公益

疫外人生／「信義A餐」點亮希望撐弱勢

疫外人生／「信義A餐」點亮希望撐弱勢

東森房屋全台串連　熱血解血荒

東森房屋全台串連　熱血解血荒

關鍵字：

頂新和德文教基金會魏應充新生活社會福利發展促進會香蕉獨居長者送餐食公益公益

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

獨／睽違近4個月！　全國今本土「+0」

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

快訊／Lucas手寫信認罪：對不起讓你們失望了

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面