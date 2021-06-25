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疫情中的暖流！　遠雄文教基金會前進澎湖助家園修繕

▲遠雄文教公益基金會特地至澎湖，為有需要的家庭進行家園修繕工作。（文字撰稿／記者蒲世芸；剪輯攝影／記者吳杰澄）

疫情持續嚴峻，但仍有不少家庭等待著幫助。遠雄文教公益基金會送暖不間斷，特地前進到澎湖湖西鄉協助房屋修繕工作。天氣炎熱，再加上面對疫情可不能掉以輕心，基金會與協力廠商溝通數次，努力突破重重關卡，研擬適切的安全防疫措施後開始施工，就是希望能幫助許小弟一家人進行家園修繕。

▲▼疫情中的暖流！　遠雄文教基金會前進澎湖助家園修繕。（圖／記者吳杰澄攝）

▲因地理位置受東北季風影響加上房屋年久失修，修繕是一項大工程。（圖／遠雄文教公益基金會提供，下同）

因長期受東北季風影響，年久失修的房屋經常有濕氣重、壁癌、門窗受損等問題，許小弟和家人就面臨這樣的困境。在經由社福單位協助申請下，遠雄文教公益基金會一得知訊息，就積極著手處理相關事宜。不過這修繕可是一個大工程，像是鐵門早已經生鏽不堪使用，屋頂也沒辦法有效遮風避雨，因此從房屋外部開始到門窗，小至細部油漆裝潢通通不落下，就是希望給予許小弟和家人，能有一個遮風避雨的安全居家環境。

▲▼疫情中的暖流！　遠雄文教基金會前進澎湖助家園修繕。（圖／記者吳杰澄攝）

▲工作人員細心處理房屋每一個角落。

許小弟告訴我們，「以前窗戶都不能打開，因為一打開就會整扇掉下來，陽光會直接照射進來。現在換新的以後，有一種煥然一新的感覺，心裡真的開心又感動！」中間協助溝通的博幼基金會澎湖中心督導許嘉雯補充說，「很感謝遠雄文教公益基金會，特別跨海來到澎湖的龍門村，為我們的案家做修繕。我們也相信遠雄能夠將這樣的愛，帶到更多更多的地方。」遠雄文教公益基金會持續發揮本業精神，積極投入資源到各個社會角落，希望能拋磚引玉，同時幫助偏鄉孩子看見未來、帶來希望。

▲▼疫情中的暖流！　遠雄文教基金會前進澎湖助家園修繕。（圖／記者吳杰澄攝）

▲博幼基金會澎湖中心督導許嘉雯表示，很感謝遠雄文教公益基金會特別來到澎湖協助修繕。

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關鍵字：

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