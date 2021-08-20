疫外人生／疫情衝擊生計　「信義A餐」點亮希望撐弱勢

▲受到疫情衝擊，社會上有一些人可能連吃飽都是奢求，有民眾發揮愛心，串聯發起「信義A餐」待用餐活動，希望能幫助到真正有需要的人，一起挺過難關。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊、謝婷婷／採訪報導

同島不同命！受到疫情衝擊，不少行業都在苦撐，想新辦法填補營收缺口，社會上也有些民眾因為失業等因素，連吃飽這件事都變成是種奢求，臉書社團有一群人串聯起「信義A餐」，大家出餐、出錢、出力，紛紛盡自己的一份心力，希望能夠幫助到真正需要的人，一起加油挺過疫情。

▲靚馬專業汽車美容店長陳育揚與店家溝通「信義A餐」待用餐事宜。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

靚馬專業汽車美容店長陳育揚分享，「我從臉書社團『信義區三兩事』知道了『信義A餐』，在疫情爆發之後，政府還有公益團體他們停止了老人送餐的服務，社會上有很多失業的人三餐不繼，我想待用餐能讓他們至少三餐有個溫飽，不過可能在一些弱勢族群眼裡，要跟店家開口要待用餐時，會不好意思開口，所以我們後來由版主跟各位店家培養默契，我們使用新的代號，叫做『信義A餐』，當你有需要的時候，你只要跟店家說『信義A餐』，大家就知道是要給你待用餐」。

▲許多店家都積極響應「信義A餐」，希望盡己力幫助社會上有需要的人。

民眾出餐、出錢、出力，大家都在用自己的力量幫忙，也有些店家與陳育揚合作，他們相信只要一起努力，一切困難都會過去，珈美自助餐龔先生分享，「要幫忙！我們一定要幫忙！疫情之下，雖然營收受到影響，但很多人比我們還不好過，我們希望他們至少能夠吃飽，肚子餓、沒錢的時候，至少能夠立刻找到飯，因為吃最重要，肚子要先餵飽最重要，我們會盡力跟陳大哥配合」。

▲▼民眾透過靚馬專業汽車美容店長陳育揚的名片，向合作店家換取信義A餐。

陳育揚說明，「只要你有需要領待用餐，都可以到店裡來找我拿名片，接著到指定店家兌換待用餐。我有和附近的幾間店家配合，請他們提供餐點，每個禮拜我會過去跟老闆們結帳，但老闆們人都很好，大部分都不跟我收錢，或是才收我一點點錢，大家想一起為社會付出的心，真的讓我很感動」。

「你需要可以再過來，我每天都有提供愛心待用餐」，思犇牛排楊老闆講著電話，擔心另一頭的民眾有沒有吃飽，他說：「我們一天提供10至20份的愛心待用餐，給一些真正需要幫助的人。通常第一次來我店裡的話，我會先問他需要幾份？如果對方比較年輕，我會問他家裡有沒有小孩，如果他開口跟我要兩份以上，或是他家裡還有小孩的話，我都會多給他幾份，因為我的原則是『大人可以餓，但小孩子不能餓到』，不管多麼辛苦，一定要先讓小朋友吃飽」。

▲思犇牛排楊老闆每天提供10-20份愛心待用餐，希望能幫忙真正有需要的人。

透過供餐過程，也讓不少店家看見另一層面的需求，巧味軒早餐店陳小姐分享，「在供餐過程，我們會去稍微了解他們的情況，其實很多人都還有另一層面的需求，真的有幾個家庭的生活很困苦，小朋友都還很小，可是他們有特殊疾病所在。我知道陳大哥他們還有一些物資上的幫忙，包含乾糧、泡麵、尿布等等，集資了許多東西，幫助有需要的人，陳大哥真的人很好，我很願意跟他合作」。巧味軒早餐店陳小姐接著說：「其實我們只是發揮一點點的愛心，卻能幫助他們吃飽，重新站起來，讓我很感動，我也會堅持做下去」。

▲陳育揚除了與店家合作待用餐，也提供許多物資幫助困苦家庭，希望他們都能吃飽，不要為三餐擔憂。

▲陳育揚分享起印象深刻的事情，不禁皺眉、紅了眼眶。

當記者問起過程中印象最深刻的事情，陳育揚不禁紅了眼眶，他說：「前陣子大概七月底的時候，一位媽媽來到我店裡，要跟我拿兩份待用餐，我就問他為什麼需要兩份？他就說，因為他有三個小孩。隨後我準備了十張名片，還在底下夾了2000元，那位媽媽可能在當場就有發現，他就突然跪在地上，小朋友們也跟著都跪在地上，那一幕真的讓人看了很不捨，我就趕快出去，把他們都扶起來，我跟他說，真的不要這樣子，大家都有困難、低潮的時候，我相信只要我們互相幫忙，一下子就過去了，一切都會變好的」。

▲「信義A餐」串聯起民眾愛心，為社會注入暖流，幫助真正有需要的人。

疫情中，有一群人盡己力溫暖他人，透過深入了解、提供資源，在艱困時刻支持彼此，為社會注入暖流！陳育揚也說，希望疫情能夠趕快結束，大家恢復到正常生活，也希望待用餐可以一直延續下去，因為它真的有存在的必要，「透過待用餐這個活動，能讓更多人看到社會的不同面向，加入我們的行列，伸出手、分享溫暖，幫助真正需要幫忙的人，我相信只要大家一起加油，任何難關都會過去的」。

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