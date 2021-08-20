全台鬧血荒！東森房屋全台串連獻熱血

▲桃園地區這次三個捐血站同時啟動，東森房屋高峰會總會長許麗珠動員業務員參與。

圖、文／東森房屋

響應「820房仲公益日」，東森房屋串聯各地加盟店一同挽袖捐熱血，因疫情期間全台鬧血荒，為了儘快補充血庫庫存，東森業務員參與的熱度也更盛以往，另外為鼓勵民眾踴躍捐血，各捐血站各出奇招，各贈禮品或禮券等，一早就吸引不少民眾一同加入捐血行列。



東森房屋高峰會總會長暨桃園大業加盟店店東許麗珠表示，「東森房屋串聯全台的捐血活動，上週（8/14）雙北跟台南地區就搶先起跑，這兩天由桃園、彰化、高雄、屏東各地捐血站接力進行，今年受疫情影響全台血庫告急，我們動員東森房屋業務員們都參與捐血，也號召家屬跟當地民眾一起加入，希望可以用實際行動回饋社會，為公益熱血傳愛。」

▲彰化地區捐血活動，東森房屋在地加盟店強力動員獻血做公益。

▲台南地區捐血活動，由台南市仲介公會理事長黃明成（左三）、東森房屋台南分會會長楊仁傑（左二）領軍，東森房屋同仁熱血參與。

▲東森房屋高雄地區業務員挽袖貢獻熱血。

房仲捐血活動已進入第6個年頭，依據全聯會統計，去年共募得15,756袋，連續蟬聯捐血史上同單位同日捐血最高紀錄，六年來總計募得49,854袋數的血量，高達1246萬cc的房仲熱血。

東森房屋總部營運長胡淑惠表示，希望藉由每年認養場地，投入人、物力參與，逐步實現品牌正面的公益精神，也鼓勵旗下房仲同仁，養成每3個月持續捐血的好習慣，為社會公益盡一份心力。

