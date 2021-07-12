吳宗憲捐快篩劑給弱勢族群　應曉薇淚崩：演藝圈比政治圈光明多了！

▲吳宗憲協助應曉薇的萬華經濟弱勢免費領取快篩劑計畫，由連體嬰張忠義擔任受贈代表。（圖／應曉薇辦公室提供）

記者蒲世芸／綜合報導

演藝圈公益善舉又一樁！臺北市議員應曉薇日前邀請綜藝天王吳宗憲，捐贈快篩劑給萬華區弱勢族群，應曉薇表示，和憲哥平時雖然不常聯繫，但致電憲哥時，他一聽到做公益就馬上答應：「你要多少我給多少，幫助弱勢算我一份！」讓應曉薇掛上電話立刻淚崩，她說：「真的很感謝，憲哥真的是演藝圈難能可貴永遠保持稚子之心的巨星。」

PGTalk捐贈快篩試劑給萬華地區經濟弱勢，包括社會局局長周榆修、聯合醫院總院長黃勝堅以及萬華7位里長代表見證，並由連體嬰張忠義擔任受贈代表，因身障及罕見疾病族群尚未能施打疫苗，但仍需出門工作，感染風險比一般人高，他也非常謝謝吳宗憲捐贈快篩試劑，讓生活能多一份安心。

應曉薇表示萬華地區的疫情已逐漸下降並獲得控制，但是民眾仍然不敢輕忽，使用快篩試劑能找出黑數，但經濟弱勢的朋友對於主動購買快篩劑仍會感到些許壓力，因此非常感謝吳宗憲捐贈。萬華地區拿到快篩劑的弱勢市民，如果不知道如何使用，聯合中興院區、和平醫院都將開闢綠色通道由護理人員協助快篩。吳宗憲團隊默默行善，努力協助找到隱藏確診者，希望為防疫盡一份心力，應曉薇說相較起來，「演藝圈比政治圈光明多了！」