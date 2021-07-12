　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

吳宗憲捐快篩劑給弱勢族群　應曉薇淚崩：演藝圈比政治圈光明多了！

▲▼應曉薇：「演藝圈比政治圈光明多了！」　感謝吳宗憲默默行善捐贈快篩劑。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲吳宗憲協助應曉薇的萬華經濟弱勢免費領取快篩劑計畫，由連體嬰張忠義擔任受贈代表。（圖／應曉薇辦公室提供）

記者蒲世芸／綜合報導

演藝圈公益善舉又一樁！臺北市議員應曉薇日前邀請綜藝天王吳宗憲，捐贈快篩劑給萬華區弱勢族群，應曉薇表示，和憲哥平時雖然不常聯繫，但致電憲哥時，他一聽到做公益就馬上答應：「你要多少我給多少，幫助弱勢算我一份！」讓應曉薇掛上電話立刻淚崩，她說：「真的很感謝，憲哥真的是演藝圈難能可貴永遠保持稚子之心的巨星。」

PGTalk捐贈快篩試劑給萬華地區經濟弱勢，包括社會局局長周榆修、聯合醫院總院長黃勝堅以及萬華7位里長代表見證，並由連體嬰張忠義擔任受贈代表，因身障及罕見疾病族群尚未能施打疫苗，但仍需出門工作，感染風險比一般人高，他也非常謝謝吳宗憲捐贈快篩試劑，讓生活能多一份安心。

應曉薇表示萬華地區的疫情已逐漸下降並獲得控制，但是民眾仍然不敢輕忽，使用快篩試劑能找出黑數，但經濟弱勢的朋友對於主動購買快篩劑仍會感到些許壓力，因此非常感謝吳宗憲捐贈。萬華地區拿到快篩劑的弱勢市民，如果不知道如何使用，聯合中興院區、和平醫院都將開闢綠色通道由護理人員協助快篩。吳宗憲團隊默默行善，努力協助找到隱藏確診者，希望為防疫盡一份心力，應曉薇說相較起來，「演藝圈比政治圈光明多了！」

ET快訊
快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗死因出爐
他轟蔡政府為拿掉「復必泰」標籤　BNT貨再晚到1個月
北市公布12區運動中心16日開館　大同明搶先啟動
人妻多次偷吃懷孕！　小王「表兄弟」互推：不是我的
撞擊畫面曝！18歲美髮妹無照騎車慘死　父母離異家境清寒
名單出爐！台中逢甲等13處夜市明復業　學校操場也開放
正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　遭掐脖二度性侵
快訊／警界高層異動！北市警局長人選出爐　蔡蒼柏接中市警局長
疫期在家16歲少女突懷孕！　孩子父竟是12歲弟
信用卡額度只有1000！　網全笑歪：比拒辦卡還羞辱人

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

愛盲基金會推防疫零食箱　助庇護員工能繼續安心就業

疫情中的暖流！　遠雄文教基金會前進澎湖助家園修繕

防疫旅館物資不足　應曉薇捐贈百箱物資守護第一線人員

吳宗憲捐快篩劑給弱勢族群　應曉薇淚崩：演藝圈比政治圈光明多了！

挺醫護！科達、海研建築捐贈2千件防護衣　新莊建商賴建程回饋在地助抗疫

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

吳宗憲捐快篩劑給弱勢族群　應曉薇淚崩：演藝圈比政治圈光明多了！

挺醫護！科達、海研建築捐贈2千件防護衣　新莊建商賴建程回饋在地助抗疫

【廣編】鳳鳴雙學園、活氧概念宅　全年齡世代的健康新聚所

宋江前女友＋無害男二出現！《無法抗拒的他》跳脫原著收視回升

快訊／台南2起打莫德納猝死！　相驗結果出爐

王力宏「直播刮鬍」65萬人看！滿嘴落腮鬍沒了…粉絲激動：秒變帥哥

終身癱瘓貓「入所8百天」窩冰冷鐵籠　他心碎：沒人願意看牠一眼

大晴天一道閃電突劈下！女騎士「全身冒煙」當場慘死：肉都沒了

他轟蔡政府意識形態卡疫苗！為拿掉「復必泰」標籤...貨晚到1個月

社群挨罵排行榜！詹皇1年被罵12萬次遙遙領先　KD、C羅都上榜

運動微解封！北市公布12區運動中心16日開館　大同明搶先啟動

高訂秀驚現「阿嬤髮捲」披滿整身　怪異「紅綠燈裝」被狂轟：太荒謬

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

公益熱門新聞

吳宗憲捐快篩劑　應曉薇感動淚崩

新莊建商助抗疫　捐2千件防護衣

王令麟捐醫療物資　柯文哲讚企業表率

林鼎實業再捐300萬　挺台中抗疫

傳愛的旅程／鏡頭下的生命小巨人

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

公益，是東森大家庭永遠的志業

助環南防疫！　國際扶輪3481地區捐「防疫通道」　

免費領A餐？部落客實測超感動

疫情衝擊弱勢孩童　世界和平會急募「營養物資箱」

孤單老人1餐當2餐　好好吃飯是心願

來自更生人企業家的真情許諾

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

更多熱門

相關新聞

宜縣75歲以上接種率70.07%　全國排第五

宜縣75歲以上接種率70.07%　全國排第五

宜蘭12日無新增個案，縣長林姿妙表示，至7月11日止，宜蘭縣75歲以上完成第1劑接種人數共計2萬503人，接種率為70.07%，全國排行第五。另明（13）日起開放65-68歲民眾預約接種，請符合資格者儘速完成施打，儘早提升群體免疫力。

「AZ手臂」也出現　物理名師曝2關鍵

「AZ手臂」也出現　物理名師曝2關鍵

快訊／北市12區數字曝光　萬華最多「單週36例」、信義第二

快訊／北市12區數字曝光　萬華最多「單週36例」、信義第二

無懼疫情　池上青農將自有品牌精品化　

無懼疫情　池上青農將自有品牌精品化　

台積電斥資49億捐500萬劑BNT疫苗　劉德音：我們會蛻變得更為強韌

台積電斥資49億捐500萬劑BNT疫苗　劉德音：我們會蛻變得更為強韌

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫用愛抗疫應曉薇吳宗憲快篩劑

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

5年前預言「福原愛較有問題」

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面