內湖塞車無人可解　卓榮泰酸：柯文哲何不先拐內湖人的票？

▲卓榮泰。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜心腹黃文財8月悄任民眾黨媒體總監，外界除好奇是否「柯韓配」有譜外，也質疑是搶「韓粉」票，而黨主席柯文哲則強調，「我要拐全台灣的票」。對此，前民進黨主席卓榮泰27日在臉書上傳內湖塞車照，並抱怨「沒人有辦法？」柯市長你終究要拐全台灣票，何不先開始來拐內湖人的票？

針對黃文財擔任民眾黨媒體總監一事，柯文哲26日回應，作為一個台北市長、政治人物的中心思想，就是讓老百姓過好一點的生活，自己每天工作一大堆，有人要來支持民眾黨，「我跟他說好啊！但沒有直接管這些，只說去找秘書長談。」

柯文哲說，後來也就收到訊息得知對方做什麼工作，故事就如此簡單，「為什麼一定要管過去背景是什麼？要搞什麼『藍白配』、『柯韓配』，奇怪是沒有事情要做，是不是？」至於被質疑是被質疑是搶「韓粉」票，柯則強調，「我要拐全台灣的票。」

柯文哲這番「我要拐全台灣的票」引起熱議。而卓榮泰27日下午在臉書上傳一張照片，表示「下班時刻，內湖車陣塞成如此，沒人有辦法？」接著，他順著柯文哲的語句說，「柯市長，你終究是要拐全台灣票，那為何不先開始來拐內湖人的票？」

卓榮泰也用Hashtag強調，「只顧民眾黨不管民眾事？」、「內湖被放棄了？」、「無能為力就是無能！」。