疫情趨緩　北市開放長照社區據點有條件復辦

記者陳家祥／台北報導

隨意疫情趨緩，台北市政府也逐步放寬社區活動的規範。北市社會局長周榆修27日表示，8月25日就開放長照社區據點、家庭照顧中心、老福中心等6大長照服務據點申請有條件復辦，9月1日上路，但需採事先預約登記制、活動要保持社交距離，餐食不得內用。

社會局長周榆修說，台北市的長輩跟身障朋友，預計9月1日起逐步開放社區據點。這包含六個部分，第一，是台北市的社區照顧關懷據、第二，社區整合照顧服務、第三，家庭照者支持中心、第四，長青學苑、第五，老福中心、第六，身障日間活動據點。

周榆修說，8月25日已經通知據點的夥伴，25日起開放受理據點來函跟社會局申請復辦。審查條件共4項目：第一，工作人員及長者施打第1劑疫苗或自費提供3日內抗原快篩／PCR陰性證明；第二，據點面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算，但體諒據點在計算上不易，因此回填報表可簡易計算；第三，防疫整備自主檢核表；第四，使用服務應事先登記。

9月1日正式開放後，經市府同意備查後逐步復辦；復辦的1個月內，市府會進行實地訪查。要注意的是，需採事先預約登記制、活動要保持社交距離，餐食不得內用；另外，同意開放參與當日課程結束後的長者，可以外帶餐點返家食用。

▼北市長照開放指引。（圖／北市府提供）