　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情趨緩　北市開放長照社區據點有條件復辦

記者陳家祥／台北報導

隨意疫情趨緩，台北市政府也逐步放寬社區活動的規範。北市社會局長周榆修27日表示，8月25日就開放長照社區據點、家庭照顧中心、老福中心等6大長照服務據點申請有條件復辦，9月1日上路，但需採事先預約登記制、活動要保持社交距離，餐食不得內用。

社會局長周榆修說，台北市的長輩跟身障朋友，預計9月1日起逐步開放社區據點。這包含六個部分，第一，是台北市的社區照顧關懷據、第二，社區整合照顧服務、第三，家庭照者支持中心、第四，長青學苑、第五，老福中心、第六，身障日間活動據點。

周榆修說，8月25日已經通知據點的夥伴，25日起開放受理據點來函跟社會局申請復辦。審查條件共4項目：第一，工作人員及長者施打第1劑疫苗或自費提供3日內抗原快篩／PCR陰性證明；第二，據點面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算，但體諒據點在計算上不易，因此回填報表可簡易計算；第三，防疫整備自主檢核表；第四，使用服務應事先登記。

9月1日正式開放後，經市府同意備查後逐步復辦；復辦的1個月內，市府會進行實地訪查。要注意的是，需採事先預約登記制、活動要保持社交距離，餐食不得內用；另外，同意開放參與當日課程結束後的長者，可以外帶餐點返家食用。

▼北市長照開放指引。（圖／北市府提供）

▲▼北市社區開放指引。（圖／北市府提供）

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
大馬路遛巨龜！　網療愈：阿嬤養的果然大
BNT明開放登記！　注意事項、副作用10大QA一次看
週五小確幸！　LINE五組貼圖限時免費下載
昏迷指數3！男大生3個月後奇蹟「站起來」　媽媽哭了
塔利班撿到黑鷹直升機！「不懂怎起飛」尷尬繞場一圈
連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠這招月領防揮霍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中「訂西裝」比喻買BNT　柯文哲：死800多人才發現冬天沒衣穿

蔡英文籲在野勿對高端政治算計　柯文哲反嗆不尊重醫學專業

影／街訪影片挨批造假　國民黨反嗆民進黨才是「詐騙祖師爺」

疫情趨緩　北市開放長照社區據點有條件復辦

讚侯友宜「防疫一流」　柯文哲引道德經：沒有比我好也沒有比我差

五倍券振興一次看！3縣市加碼再發現金　1縣市「這週就能拿5千」

陳時中駁打高端是做三期　柯文哲不接受：他說法很像藥廠業務代表

快訊／柯文哲公布餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手

江啟臣、朱立倫、卓伯源尋支持　侯友宜：努力做事、團結最重要

快訊／北市公布開放長照機構探視指引　最多30分鐘、探視不共餐

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

陳時中「訂西裝」比喻買BNT　柯文哲：死800多人才發現冬天沒衣穿

蔡英文籲在野勿對高端政治算計　柯文哲反嗆不尊重醫學專業

影／街訪影片挨批造假　國民黨反嗆民進黨才是「詐騙祖師爺」

疫情趨緩　北市開放長照社區據點有條件復辦

讚侯友宜「防疫一流」　柯文哲引道德經：沒有比我好也沒有比我差

五倍券振興一次看！3縣市加碼再發現金　1縣市「這週就能拿5千」

陳時中駁打高端是做三期　柯文哲不接受：他說法很像藥廠業務代表

快訊／柯文哲公布餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手

江啟臣、朱立倫、卓伯源尋支持　侯友宜：努力做事、團結最重要

快訊／北市公布開放長照機構探視指引　最多30分鐘、探視不共餐

南韓流行「外翻式大捲髮」　看起來更隨性又充滿女人味

領終身俸富二代陽明山百坪別墅種大麻　「當兵當到瘋了」

陳時中「訂西裝」比喻買BNT　柯文哲：死800多人才發現冬天沒衣穿

台灣夜生活躍上國際　Ai Nightclub連續擠進百大夜店榜

整間醫院都是牠的哭聲！雪橇犬籠內「仰頭哀豪」　咒罵主人不見了

推廣外傘頂洲　蔡易餘提議設置「造型郵筒」促進觀光

飼主懷孕！愛笑歐告幸福4個月被退養　愛媽嘆：他們想要無毛環境

台東縣府花4200萬招待縣民一日遊　綠營批：施政隨意花錢故意

G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級

微軟、LinkedIn 執行長9／9連袂發布新訊　外界關注併購後整合

政治熱門新聞

八大加碼券懶人包！全中籤可拿破萬

五倍券亮相！「這縣市可換到1萬元」

快訊／打高端死亡第5人　新北衛生局證實

一樣是她！親自為賴清德打高端疫苗

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

鄭文燦變韓系歐巴！黃偉哲心動留言了

五倍券亮相！這縣市大手筆再發8000元

八項振興加碼券一次看　「這裡」抽1300萬份好康

歷史突破！台日執政黨國會議員會談　「日台是命運共同體」

快訊／柯文哲公布餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手

快訊／今天又+0？　周玉蔻臉書預告「紅氣球」圖案

快筆記！唐鳳爆「五倍券登記網址」　加碼抽籤10項數位券

李應元健康因素請辭　返台現身瘦一大圈

更多熱門

相關新聞

「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

BNT疫苗最快月底到貨，指揮中心明（28日）下午2點也重啟疫苗平台，並加入BNT選項，開放民眾進行意願登記。《ETtoday新聞雲》就針對3大主流疫苗，整理出懶人包，讓讀者一目了然。

BNT疫苗注意事項、副作用10大QA一次看

BNT疫苗注意事項、副作用10大QA一次看

校園打疫苗依循流感苗施打模式

校園打疫苗依循流感苗施打模式

深港團隊研發愛滋新抗體 動物實驗100%預防HIV病毒

深港團隊研發愛滋新抗體 動物實驗100%預防HIV病毒

讚侯友宜「防疫一流」　柯文哲引道德經：沒有比我好也沒有比我差

讚侯友宜「防疫一流」　柯文哲引道德經：沒有比我好也沒有比我差

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面