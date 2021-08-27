蔡英文籲在野勿對高端政治算計　柯文哲反嗆不尊重醫學專業

記者蘇晏男／台北報導

國內至今（27）日累計5人接種高端疫苗後猝逝，國民黨呼籲釐清死因前停；而總統蔡英文則回應，個案反應不同，過度政治算計實在是損人不利己。對此，台北市長柯文哲下午表示，「當然是先尊重醫學專業，才能批評人家不要過度政治算計，講完了，哼」。

蔡英文27日在臉書表示，不論是哪種廠牌的疫苗，只要安全、合法、有效，我們都多管齊下；目前，疫苗施打已漸漸有序進行，各年齡層也都依順序開打，呼籲朝野各黨，放下政治成見，不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有個案的反應不同，但除了尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己，不要把政治放在防疫之前，這非民眾所樂見。

對此，柯文哲同日下午在北市防疫記者會上被問到此事時表示，「當然是先尊重醫學專業，才能批評人家不要過度政治算計，講完了，哼」。

媒體追問，所以是認為總統沒有尊重醫學專業？柯文哲停頓幾秒、數次左右擺擺頭後，簡短地說，「這都不用再講了，事情走到這個地步，就看怎麼收場」。

針對外傳有195萬劑瓶身印有「復必泰」的BNT疫苗即將到貨，衛福部長陳時中27日在廣播節目上，自曝預購時有希望瓶身不要印有復必泰，但由於這批是現貨，因此不會要求改標才來台；他也以訂製西裝比喻BNT簽的採購合約，表示「你訂製西裝一定會有要求，但不能說冬天還在等夏天衣服」。

對此，柯文哲批評，死了800多人以後才發現冬天沒有衣服穿，這不是大家要的。

至於疫苗採購內幕曝光後，綠營稱從頭到尾都沒有要求疫苗名稱，但陳時中卻自爆預購時「不要有復必泰」，只是這次有現貨不一樣。柯文哲則認為，買疫苗這件事大家都有功勞，但不要刻意不提鴻海創辦人郭台銘的努力，這沒必要，「該給人家的credit（讚譽）還是要給他」。

柯文哲說，「其實問我的話」，老百姓關心的是玻璃瓶裡的疫苗而非標籤，如過要死800多人以後才發現冬天沒衣服穿，都是不必要的損失。