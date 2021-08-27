　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文籲在野勿對高端政治算計　柯文哲反嗆不尊重醫學專業

記者蘇晏男／台北報導

國內至今（27）日累計5人接種高端疫苗後猝逝，國民黨呼籲釐清死因前停；而總統蔡英文則回應，個案反應不同，過度政治算計實在是損人不利己。對此，台北市長柯文哲下午表示，「當然是先尊重醫學專業，才能批評人家不要過度政治算計，講完了，哼」。

蔡英文27日在臉書表示，不論是哪種廠牌的疫苗，只要安全、合法、有效，我們都多管齊下；目前，疫苗施打已漸漸有序進行，各年齡層也都依順序開打，呼籲朝野各黨，放下政治成見，不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有個案的反應不同，但除了尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己，不要把政治放在防疫之前，這非民眾所樂見。

對此，柯文哲同日下午在北市防疫記者會上被問到此事時表示，「當然是先尊重醫學專業，才能批評人家不要過度政治算計，講完了，哼」。

媒體追問，所以是認為總統沒有尊重醫學專業？柯文哲停頓幾秒、數次左右擺擺頭後，簡短地說，「這都不用再講了，事情走到這個地步，就看怎麼收場」。

針對外傳有195萬劑瓶身印有「復必泰」的BNT疫苗即將到貨，衛福部長陳時中27日在廣播節目上，自曝預購時有希望瓶身不要印有復必泰，但由於這批是現貨，因此不會要求改標才來台；他也以訂製西裝比喻BNT簽的採購合約，表示「你訂製西裝一定會有要求，但不能說冬天還在等夏天衣服」。

對此，柯文哲批評，死了800多人以後才發現冬天沒有衣服穿，這不是大家要的。

至於疫苗採購內幕曝光後，綠營稱從頭到尾都沒有要求疫苗名稱，但陳時中卻自爆預購時「不要有復必泰」，只是這次有現貨不一樣。柯文哲則認為，買疫苗這件事大家都有功勞，但不要刻意不提鴻海創辦人郭台銘的努力，這沒必要，「該給人家的credit（讚譽）還是要給他」。

柯文哲說，「其實問我的話」，老百姓關心的是玻璃瓶裡的疫苗而非標籤，如過要死800多人以後才發現冬天沒衣服穿，都是不必要的損失。

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
想選BNT擔心要重新排隊　 莊人祥教「用這招」不會影響排序
快訊／台灣驚見超猛龍捲風　白色「巨龍」竄天畫面曝
身分證4種尾數快買大樂透！　命理師曝發財機率高　
醫生「10天被騙600萬」　真相曝光傻眼了
媽開車載3子翻覆「2兒慘死」　家屬慟發聲
BBC女主播「打AZ後死亡」　驗屍官證實與疫苗相關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳NCC主委護航「專家怒罷審」　《鏡電視》3聲明喊告：張冠李戴

台日執政黨國會議員會談　外交部：期擴大交流成為固定對話夥伴

網友疑蔡英文、賴清德打假針　王浩宇：整理留言提供檢調單位

北捷人潮回來了！日運量破百萬人次　啟動智慧系統亮燈控人流

「3+11」翻版？　鄭正鈐爆外國足球員入境只要隔離5天

陳時中比喻買BNT「訂西裝」　柯文哲：死800多人才發現冬天沒衣穿

蔡英文籲在野勿對高端政治算計　柯文哲反嗆不尊重醫學專業

影／街訪影片挨批造假　國民黨反嗆民進黨才是「詐騙祖師爺」

北市9／1長照社區據點有條件復辦　採預約制、餐食不可內用

讚侯友宜「防疫一流」　柯文哲引道德經：沒有比我好也沒有比我差

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

快讓路！黑狗兄「撂兄弟」壓馬路 超大陣仗噴霸氣...網：社會我狗哥

傳NCC主委護航「專家怒罷審」　《鏡電視》3聲明喊告：張冠李戴

台日執政黨國會議員會談　外交部：期擴大交流成為固定對話夥伴

網友疑蔡英文、賴清德打假針　王浩宇：整理留言提供檢調單位

北捷人潮回來了！日運量破百萬人次　啟動智慧系統亮燈控人流

「3+11」翻版？　鄭正鈐爆外國足球員入境只要隔離5天

陳時中比喻買BNT「訂西裝」　柯文哲：死800多人才發現冬天沒衣穿

蔡英文籲在野勿對高端政治算計　柯文哲反嗆不尊重醫學專業

影／街訪影片挨批造假　國民黨反嗆民進黨才是「詐騙祖師爺」

北市9／1長照社區據點有條件復辦　採預約制、餐食不可內用

讚侯友宜「防疫一流」　柯文哲引道德經：沒有比我好也沒有比我差

F.I.R.主唱爆「加入人氣女團」！　阿沁不讓女兒跟進出道...原因曝光

非洲豬瘟在門口還亂來！登記飼料餵養卻用廚餘　台東縣府祭重罰

原來容嬤嬤才是好人！　《還珠格格》23年後翻盤…網瘋傳哏圖

傳NCC主委護航「專家怒罷審」　《鏡電視》3聲明喊告：張冠李戴

腳腳好吃！貴賓忘情舔舔「突然用力吸」臭到嚇傻　寫實反應笑慘網

想選BNT擔心得重排疫苗　 莊人祥教「用這招」不會影響排序

廉潔在疫起　「部東大玩偶」診間宣導廉政

地球儀錶盤窺視機芯　附橡膠錶帶轉換風格

橋底縫隙傳奶音求救聲！　他躺平鑽窄洞…救出「6團小毛球」

蜘蛛人美技接球差點騙出局　郭天信心虛：聽到咚一聲

路透記者遭塔利班「殘忍分屍」 最後採訪曝光...用命換的照片！

政治熱門新聞

八大加碼券懶人包！全中籤可拿破萬

五倍券亮相！「這縣市可換到1萬元」

快訊／打高端死亡第5人　新北衛生局證實

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

一樣是她！親自為賴清德打高端疫苗

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

鄭文燦變韓系歐巴！黃偉哲心動留言了

五倍券亮相！這縣市大手筆再發8000元

八項振興加碼券一次看　「這裡」抽1300萬份好康

快訊／柯文哲公布餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手

歷史突破！台日執政黨國會議員會談　「日台是命運共同體」

快筆記！唐鳳爆「五倍券登記網址」　加碼抽籤10項數位券

快訊／今天又+0？　周玉蔻臉書預告「紅氣球」圖案

黃子哲：高端死亡通報快於AZ、莫德納

更多熱門

相關新聞

疫情趨緩　北市開放長照社區據點有條件復辦

疫情趨緩　北市開放長照社區據點有條件復辦

隨意疫情趨緩，台北市政府也逐步放寬社區活動的規範。北市社會局長周榆修27日表示，8月25日就開放長照社區據點、家庭照顧中心、老福中心等6大長照服務據點申請有條件復辦，9月1日上路，但需採事先預約登記制、活動要保持社交距離，餐食不得內用。

讚侯友宜「防疫一流」　柯文哲引道德經：沒有比我好也沒有比我差

讚侯友宜「防疫一流」　柯文哲引道德經：沒有比我好也沒有比我差

41歲女打高端後猝死　老父悲情奔解剖室

41歲女打高端後猝死　老父悲情奔解剖室

陳時中駁打高端是做三期　柯文哲不接受：他說法很像藥廠業務代表

陳時中駁打高端是做三期　柯文哲不接受：他說法很像藥廠業務代表

快訊／柯文哲公布餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手

快訊／柯文哲公布餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手

關鍵字：

柯文哲蔡英文高端醫學倫理

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面