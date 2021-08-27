航班確定！「捷克贈3萬劑莫德納」後天17:55抵台

▲捷克贈3萬劑莫德納將於週日抵台。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦、張乃文／台北報導

新冠疫苗到貨黃金週，除了自購的26.5萬劑AZ今早抵台外，捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗原預計於明日上午抵台，但最新消息指出，因出貨航班調整緣故，將延後至後天傍晚送抵台灣。

自購26.5萬AZ疫苗今上午自韓國空運來台，上午11:37運抵桃園機場。指揮中心表示，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。這批疫苗的效期至12月7日，最快9月3日封緘檢驗放行。

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而捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗原先預計由土耳其航空TK6210載運，表定將在週六（28）早上7:50抵達桃園機場，但最新消息指出，因出貨航班調整緣故，這批疫苗改由土耳其航空TK24載運，週日下午5:55抵達。

▲台灣疫苗取得數量統計。（圖／曾梓倩） ※點圖放大

另外，永齡／鴻海、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，也傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨。原該批要提供給中國大陸，所以包裝上有簡體字，永齡／鴻海團隊深怕台灣政府不同意。在BNT公司要求在24小時內回覆的壓力下，永齡／鴻海決定跟BNT溝通，台積電則與政府溝通，最後終於談妥這批BNT疫苗，最快就在8月底抵台。

目前向國際採購、捐贈的疫苗已經取得超過1千萬劑，當中AZ有637.8萬，莫德納339.8萬餘劑，不過這段時間疫苗接種踴躍，兩種疫苗庫存都相當吃緊。指揮中心第六輪首度啟用國產的高端疫苗，23日開始接種，而第七輪則會提供AZ，以第一劑施打為主。

▲自購26.5萬劑AZ疫苗今早抵台。（圖／指揮中心提供）