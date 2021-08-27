　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

航班確定！「捷克贈3萬劑莫德納」後天17:55抵台

▲東歐立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，31日上午約10點34分由土耳其航空貨機運送抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲捷克贈3萬劑莫德納將於週日抵台。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦、張乃文／台北報導

新冠疫苗到貨黃金週，除了自購的26.5萬劑AZ今早抵台外，捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗原預計於明日上午抵台，但最新消息指出，因出貨航班調整緣故，將延後至後天傍晚送抵台灣。

自購26.5萬AZ疫苗今上午自韓國空運來台，上午11:37運抵桃園機場。指揮中心表示，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。這批疫苗的效期至12月7日，最快9月3日封緘檢驗放行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗原先預計由土耳其航空TK6210載運，表定將在週六（28）早上7:50抵達桃園機場，但最新消息指出，因出貨航班調整緣故，這批疫苗改由土耳其航空TK24載運，週日下午5:55抵達。

▲▼0827疫苗到貨情況（圖／曾梓倩）

▲台灣疫苗取得數量統計。（圖／曾梓倩） ※點圖放大

另外，永齡／鴻海、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，也傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨。原該批要提供給中國大陸，所以包裝上有簡體字，永齡／鴻海團隊深怕台灣政府不同意。在BNT公司要求在24小時內回覆的壓力下，永齡／鴻海決定跟BNT溝通，台積電則與政府溝通，最後終於談妥這批BNT疫苗，最快就在8月底抵台。

目前向國際採購、捐贈的疫苗已經取得超過1千萬劑，當中AZ有637.8萬，莫德納339.8萬餘劑，不過這段時間疫苗接種踴躍，兩種疫苗庫存都相當吃緊。指揮中心第六輪首度啟用國產的高端疫苗，23日開始接種，而第七輪則會提供AZ，以第一劑施打為主。

▲▼26.5萬劑AZ疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

▲自購26.5萬劑AZ疫苗今早抵台。（圖／指揮中心提供）

▲▼26.5萬劑AZ疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
想選BNT擔心要重新排隊　 莊人祥教「用這招」不會影響排序
快訊／台灣驚見超猛龍捲風　白色「巨龍」竄天畫面曝
身分證4種尾數快買大樂透！　命理師曝發財機率高　
醫生「10天被騙600萬」　真相曝光傻眼了
媽開車載3子翻覆「2兒慘死」　家屬慟發聲
BBC女主播「打AZ後死亡」　驗屍官證實與疫苗相關

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想選BNT擔心得重排疫苗　 莊人祥教「用這招」不會影響排序

快訊／里港大橋驚見超猛龍捲風　白色「巨龍」竄天畫面曝

世新廣播電臺是廣播金鐘獎的大搖籃　第56屆入圍8獎項10位校友

天生好命！「福運擋不住」生肖TOP5 　抓緊機會錢途無量

航班確定！「捷克贈3萬劑莫德納」後天17:55抵台

麟洋配光榮返鄉！金門端最高規格全牛宴　「超級補」菜單曝光

第7期打AZ！下周一開放預約　鄭文燦：28歲↑年輕族群第1劑

健保卡違規使用「被停卡」　他接到電話急了！網抓包1細節露餡

詐騙包裹「暗黑名單」瘋傳！她2關鍵警世　網怕爆：真的要注意

10月底拚疫苗涵蓋率6成　陳時中掛保證：沒問題

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

快讓路！黑狗兄「撂兄弟」壓馬路 超大陣仗噴霸氣...網：社會我狗哥

想選BNT擔心得重排疫苗　 莊人祥教「用這招」不會影響排序

快訊／里港大橋驚見超猛龍捲風　白色「巨龍」竄天畫面曝

世新廣播電臺是廣播金鐘獎的大搖籃　第56屆入圍8獎項10位校友

天生好命！「福運擋不住」生肖TOP5 　抓緊機會錢途無量

航班確定！「捷克贈3萬劑莫德納」後天17:55抵台

麟洋配光榮返鄉！金門端最高規格全牛宴　「超級補」菜單曝光

第7期打AZ！下周一開放預約　鄭文燦：28歲↑年輕族群第1劑

健保卡違規使用「被停卡」　他接到電話急了！網抓包1細節露餡

詐騙包裹「暗黑名單」瘋傳！她2關鍵警世　網怕爆：真的要注意

10月底拚疫苗涵蓋率6成　陳時中掛保證：沒問題

最讓人害羞的「車禍聲」！她唉唉叫全都錄　網嗨翻歪樓：銷魂

F.I.R.主唱爆「加入人氣女團」！　阿沁不讓女兒跟進出道...原因曝光

非洲豬瘟在門口還亂來！登記飼料餵養卻用廚餘　台東縣府祭重罰

原來容嬤嬤才是好人！　《還珠格格》23年後翻盤…網瘋傳哏圖

傳NCC主委護航「專家怒罷審」　《鏡電視》3聲明喊告：張冠李戴

腳腳好吃！貴賓忘情舔舔「突然用力吸」臭到嚇傻　寫實反應笑慘網

想選BNT擔心得重排疫苗　 莊人祥教「用這招」不會影響排序

廉潔在疫起　「部東大玩偶」診間宣導廉政

地球儀錶盤窺視機芯　附橡膠錶帶轉換風格

橋底縫隙傳奶音求救聲！　他躺平鑽窄洞…救出「6團小毛球」

路透記者遭塔利班「殘忍分屍」 最後採訪曝光...用命換的照片！

生活熱門新聞

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

BNT疫苗明起可登記！陳時中曝「80萬劑」留給10類人打

遭疑「幫蔡賴打假針」　護理師霸氣回應

高端開打5天5死！新北47歲男胰臟癌接種2天後死亡

台灣迪士尼頻道宣布關台！　網淚崩

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

爆4死「高端現停打聲浪」　專家怒：最愛的BNT若死亡是否也下架

最美人妻「出浴照」曝光！浴巾微微滑落了

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

更多熱門

相關新聞

疫苗到貨黃金週！一圖看懂台灣取得數量統計

疫苗到貨黃金週！一圖看懂台灣取得數量統計

台灣自購的26.5萬劑AZ今早抵台，捷克捐贈的3萬劑疫苗原定明日抵台，但據了解，因故抵台時間將延後至週日，《東森新媒體ETtoday》彙整了各廠牌疫苗進貨狀況，帶您來一起了解。

「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

捷克贈送3萬劑莫德納

捷克贈送3萬劑莫德納

疫情趨緩　北市開放長照社區據點有條件復辦

疫情趨緩　北市開放長照社區據點有條件復辦

「捷克捐贈3萬劑莫德納」後天抵台！

「捷克捐贈3萬劑莫德納」後天抵台！

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染捷克莫德納

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面