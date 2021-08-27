明起開放登記！「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

▲三大主流疫苗，點圖可放大。（圖／記者周亭瑋製表）

記者周亭瑋／綜合報導

BNT疫苗最快9月初到貨，指揮中心明（28日）下午2點也重啟疫苗平台，並加入BNT選項，開放民眾進行意願登記。《ETtoday新聞雲》就針對3大主流疫苗，整理出懶人包，讓讀者一目了然。

AZ疫苗

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．（最新）自購26.5萬劑AZ疫苗今（27日）抵台。

．AZ疫苗是以腺病毒載體的方式製作，取自黑猩猩腺病毒作為載體，雖然人體免疫系統陌生，但安全無害；其中，疫苗引發極少數血栓的情況，備受關注與討論。

．常見副作用：發燒、畏寒、頭痛、疲倦、肌肉痠痛、關節痛、腹瀉嘔吐、接種處痠痛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

莫德納疫苗

．（最新）捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，預計26日晚間9點15分自布拉格起飛，表定將在28日早上7點50分抵達桃園機場。

．莫德納疫苗是以mRNA的技術製作，把能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進行啟動、訓練身體的免疫反應。

．常見副作用：發燒、畏寒、頭痛、疲倦、肌肉痠痛、關節痛、接種處痠痛、紅斑、蕁麻疹

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

BNT疫苗（輝瑞）

．（最新）指揮中心證實，近200萬劑BNT疫苗將於8月底起陸續出廠，最快9月初抵台，12-18歲的青少年學生族群優先施打。

．BNT疫苗是以mRNA的技術製作，把能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進行啟動、訓練身體的免疫反應。

．從出貨、保存到完成施打，中間的保冷過程挑戰門檻高，須進行-60到-80度C超低溫冷凍保存，若轉置於2到8度C的冷藏設備保存，則要在5天內使用完畢。

．常見副作用：發燒、畏寒、頭痛、疲倦、肌肉痠痛、關節痛、接種處痠痛、臉部咽喉腫脹、心跳加速、全身紅疹、暈眩、呼吸困難（極少數）