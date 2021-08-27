疫苗到貨黃金週！首見3廠牌一起來　一圖看懂台灣取得數量統計

▲民眾接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許若茵／綜合報導

台灣自購的26.5萬劑AZ今早抵台，捷克捐贈的3萬劑疫苗原定明日抵台，但因故抵台時間將延後至週日，至於BNT疫苗則傳出最快月底到貨。《東森新媒體ETtoday》彙整了各廠牌疫苗進貨狀況，帶您來一起了解。

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▲截自8/27疫苗到貨情況（圖／曾梓倩）※點圖可放大

BNT／輝瑞

永齡／鴻海、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出首批估近200萬劑可望月底到貨。原該批要提供給中國大陸，所以包裝上有簡體字，永齡／鴻海團隊深怕台灣政府不同意。在BNT公司要求24小時內回覆的壓力下，永齡／鴻海決定跟BNT溝通，台積電則與政府溝通，最後終於談妥這批BNT疫苗，最快就在8月底抵台。

此批疫苗約有120萬劑將優先提供給12-17歲青少年學生族群施打，另剩餘約80萬劑則將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打，明天下午就會重啟疫苗登記平台，並加入BNT疫苗選項，民眾記得盡速完成意願登記。

▲施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

AZ

台灣自購的26.5萬劑AZ疫苗已在今日上午11：37自韓國空運抵達桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，該批疫苗效期到12月7日，待完成通關程序後，會直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，政府採購1000萬劑AZ疫苗，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日55萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，本次提供第六批疫苗，截至目前總計約267.4萬劑到貨。包括日本贈送的，已有逾600萬劑到貨。

▲26.5萬劑AZ疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

莫德納

政府今年採購505萬劑，5~8月已到貨150萬劑，預估9月會再到貨，數量未知。至於捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，原預計26日晚間9:15自布拉格起飛，表定將在28日早上7:50抵達桃園機場，但最新消息指出，因出貨航班調整緣故，將延後送抵台灣。對此，消息人士證實，疫苗來台時間確實可能延後到週日，同樣由土耳其航空運送。

目前向國際採購、捐贈的疫苗已經取得超過1千萬劑，當中AZ有637.8萬，莫德納339.8萬餘劑，不過這段時間疫苗接種踴躍，兩種疫苗庫存都相當吃緊。指揮中心第六輪首度啟用國產高端疫苗，23日開始接種，第七輪則會提供AZ。指揮官陳時中透露，會依照近期AZ進貨量，擴大第一劑量能，也會保留部分劑量供長者接種第二劑，相關規劃預計近期就會公布。