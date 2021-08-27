41歲女打高端主動脈剝離亡！老父悲情奔解剖室　陪女兒查死因

記者陳豐德／新北報導

基隆一名41歲王姓女子24日上午接種高端疫苗，不料下午倒臥台北捷運西門站，急救後仍猝死，指揮中心指出電腦斷層掃瞄後，王女有大範圍主動脈剝離，但家屬認為她並無慢性病及心臟病史，希望解剖查明死因；檢察官及法醫27日至新北殯儀館相驗解剖，要確認王女主動脈剝離與施打疫苗是否有正相關。

據了解，王女24日上午10點在暖暖區某診所施打高端疫苗，當下並無異狀，但下午拜訪客戶後，在台北捷運西門站突然胸痛、全身癱軟，同行同事見狀，趕緊打電話報案，並把王女扶到4號出口，救護車趕抵時王女神情痛苦，癱坐在出口被救護人員抬上擔架，送往台大醫院急救，晚間仍宣告不治。

▼女兒解剖完，身穿白衣做完筆錄的王父不發一語、難掩哀傷。（圖／記者陳豐德攝）



送醫途中，王女曾向陪同友人表示，早上有打高端疫苗，可能因此造成身體不適，但院方初步認定死因為「心肌梗塞」，讓杵著拐杖的王女母親難以接受，當場淚灑往生室，在家人攙扶下才得以離開。王女胞妹也說，姊姊平時沒有身體不適的狀況，主要工作是接案子做企劃，沒有結婚與父母同住。

王女家屬25日上午向立委蔡適應和議員林旻勳陳情，強調女兒沒有慢性病史，更沒有心臟病史，只是血壓有點高，不能理解為何打完高端疫苗就死亡，希望解剖查明真相。

▼王女癱坐在地上送醫前表情相當痛苦。（圖／記者邱中岳翻攝）



對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳25日說明，王女經急救後一度恢復心跳，但電腦斷層掃描檢查後，發現其主動脈剝離嚴重，且範圍相當大，延伸至心臟，加上心包膜破裂，最後在晚間8點搶救無效，由於家屬希望司法相驗，將待判定結果出爐。

究竟疫苗注射是否有可能造成主動脈剝離？知名法醫高大成在臉書發文分析，無法透過電腦斷層掃描來直接判斷與注射疫苗有因果關係。高大成說接種疫苗後，產生的抗原抗體複合體去沈積在主動脈剝離的部分，「是否才導致迅速的破裂死亡，或是所形成的抗體去攻擊身體缺陷的部分（搞錯了敵人是誰）才導致悲劇」。

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