陳時中駁打高端是做三期　柯文哲不接受：他說法很像藥廠業務代表

記者蘇晏男／台北報導

高端疫苗23日開打，台北市長柯文哲25日曾說是替高端做大規模第三期人體試驗，而衛福部長陳時中今（27）日則稱這是高端緊急授權（EUA）上市後的市場監測。對此，柯文哲同日下午諷刺，陳時中的講法聽起來很像是藥廠業務代表。

柯文哲27日下午在北市防疫記者會上，被問到陳時中稱現在是高端EUA上市後的市場監測，是否接受這樣的說法？柯文哲回應，當然不接受，後市場監測是專有名詞，一般是藥物做完臨床一二三期取得藥證上市以後，再去做市場使用的副作用監測，甚至有人把這個叫臨床四期。

柯文哲諷刺，現在高端臨床三期還沒做、未拿到認證，而是用EUA在市場做，其實這個是目前地球上最大規模的新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗，陳時中的講法聽起來很像是藥廠業務代表。

對於現在是否在賭國運？柯文哲表示，（高端)安全性不會有太大問題，有效沒效不知道，但是更大問題是將來跟國際接軌問題，還有一點則是醫學倫理問題。

柯文哲解釋，舉AZ疫苗拿到EUA為例，當時歐美疫情慘重，一個疫苗都沒有，所以拿到EUA；日前美國說Novavax疫苗是最後一個EUA，之後就不核發了；現階段美方還在等待Novavax，是因為其免疫製作機制跟其他疫苗不同，所以願再等待一陣子。至於將來的疫苗，則要跟現存的這些疫苗做比較，才會讓藥廠拿到臨床三期。

「這都是醫學倫理上可以理解。」柯文哲表示，如果今天在台灣使用高端做EUA的理由，是因為疫情很嚴重沒有疫苗，但別人就會問說「為什麼會沒有疫苗」，這才是問題。

媒體追問覺得現在有醫學倫理嗎？柯文哲回應，不要問我，去問中研院院士陳培哲。