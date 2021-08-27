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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文出席義民祭　期勉義民精神守住疫情「讓台灣被看見」

▲蔡英文出席義民祭　期勉義民精神守住疫情讓台灣被看見。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文說，希望大家學習義民爺精神，一起守住疫情，讓台灣被看見。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

列入客委會「客庄12大節慶」的褒忠亭義民節祭典開始，今年適逢枋寮庄(本庄)輪值，上午在義民廟舉行祭祀大典，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、客委會主委楊長鎮、內政部長徐國勇、新竹縣長楊文科、桃園市長鄭文燦、義民廟董事長林光華和總爐主林錦華等人共同祭拜，祈求義民爺保佑風調雨順、國泰民安。

總統蔡英文說每次到褒忠義民廟，聽到熟悉的客家問候，就像回家一樣，這陣子因為疫情關系，和好朋友們比較少見面，今天看到大家，感到很親切。同時與大家勉勵，要以義民爺團結捨身保鄉的精神，一起攜手共度疫情，守住家園，讓台灣受到世界的關注和肯定，就是義民精神的展現，更可以驕傲地說「我們是義民爺的好子弟」。

▲蔡英文出席義民祭　期勉義民精神守住疫情讓台灣被看見。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文說，每次到褒忠義民廟，聽到熟悉的客家問候，就像回家一樣。

新埔褒忠義民廟創建233周年，全國義民祭是客家人最重要的慶典，新竹縣自8月14日起陸續恭迎義民爺、輪拜奉飯、豎燈篙、放水燈等系列活動，今天同時頒發神豬、神羊特等獎得主，祭祀大典也同步在縣府及文化局臉書粉絲專頁直播，讓全國民眾都可觀賞這場盛事。

本次義民祭配合防疫，部分活動採線上辦理，歡迎大家踴躍參加。相關活動訊息，請上【新竹縣政府文化局-竹縣go藝思】或【新竹縣ing】粉絲專頁查詢。

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