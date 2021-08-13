2021全國義民祭開跑　新竹縣長告訴你「義民祭拜什麼」

▲新竹縣長楊文科在「寶島辣炮陣」節目中開講，暢談義民祭。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「義魄千秋」2021全國義民祭在新竹縣系列活動開跑，今年逢新埔褒忠義民廟創建第233周年，本週六將舉辦義民爺安座儀式，受疫情影響部分活動也採線上辦理，昨(12日)首先推出「義民祭線上講堂」，在「寶島辣炮陣」節目中開講，由主持人大堡主持，新竹縣長楊文科、陽明交通大學客家文化學院羅烈師教授、以及民俗文化專家溫宗翰老師暢談義民節。

義民祭是客家人最重要的祭典儀式，為紀念清朝捍衛鄉土的勇士，每年由15大聯庄祭典區輪值，祭典區橫跨桃園、新竹縣市，今年回到枋寮本庄主祭，首先會恭迎義民爺回到祭典區安座，新竹縣長楊文科說，自己就是土身土長的新竹人，小時候會與阿太(曾祖父母)、家人一起到廟中，奉飯給義民爺，祈求義民爺爺保祐家裡平安順遂、家人身體健康。

▲▼義民祭有許多相關活動，是新竹縣每年的最大盛事之一。

隨著農曆7月18至20日進入活動高潮，會進行豎燈篙、放水燈，代表指引孤魂幽靈來參與祭典，並由廟中的大士爺鎮守祭場，農曆7月20日祭祀大典、獻午供等祭典儀式，客家人以十分敬畏、誠懇的心在祭拜，節日期間各家戶也會全家總動員團聚。

同是客家子弟的楊文科說，義民節15大聯庄祭典區，每個祭典區15年才輪值主祭一次，一個人一輩子如果能夠擔任區民4到5次，是非常榮耀的事。

▲義民祭中有挑擔、奉飯、義民保衛鄉土表演等活動。

新竹縣政府文化局表示，為了讓全國民眾能一同參與義民祭，也首度推出系列線上活動，8月19日還有一場舉辦「義民祭線上講堂」，8月16、23日則是「義民祭影音故事」，由文化局圖書館故事志工講述故事，歡迎親子來參與，不管你是不是客家人，想深入領略全國義民祭典、了解義民祭在拜什麼、傳奇故事趣聞及文化意涵，都可以上竹縣go藝思收看!



除此之外，還有一系列線上活動，包含義民勇士召集令、義民老照片、心記憶、畫話義民祭著色徵集，有機會拿到豐富的獎品！詳情請上新竹縣政府或文化局官網、fb竹縣go藝思查詢。

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