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高雄橘線「地標型大樓」要來了！23層樓商辦+展演　完工時間曝

▲▼高雄首宗捷運土地聯合開發案，攜手麗寶集團名軒開發打造地標型大樓。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄首宗捷運土地聯合開發案，攜手麗寶集團名軒開發打造地標型大樓。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

歷經13年，高雄首宗捷運土地聯合開發案正式啟動！高雄市政府與麗寶集團名軒開發將聯手在捷運橘線O4站，打造一棟地標型大樓，預計地下4層、地上23層，規劃2025年完工啟用。開發後的商辦大樓直接連通捷運，內部更規劃有新創交流中心，未來將作為藝文展演、大型會議、文創發表或公益活動使用。

高雄市政府今（27）日上午舉辦高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案簽約儀式，雙方由市長陳其邁及麗寶集團董事長吳寶田代表，共同見證高捷通車營運13年來第一次聯合開發案，將攜手打造出一棟捷運共構的地標型商辦大樓。

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▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案簽約儀式。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

開發基地選在前金區舊高雄市議會O4站2號出入口，將由麗寶集團旗下名軒開發公司辦理規劃設計、投資興建，將開發高雄市商辦市場較為稀缺的A級辦公產品及新創交流中心。建物預計地下4層、地上23層，總樓地板面積約16,155坪、投資金額約32.81億元，目標2025年完工啟用。

團隊依市場行情概估，未來建物總銷售金額可望逾60億元。另依據簽約權益分配比例粗估，市府可分配約27億元的商辦資產。

陳其邁表示，高雄市的紅線、橘線已經營運多年，但是從來沒有一個聯開案，但不管台北捷運或東京、香港，類似這種所謂的聯合開發或是TOD，以交通為主導的公共建設，其實都已經行之多年，怎樣能夠利用交通的建設來帶動地方的經濟發展，其實對高雄來講尤其重要。

▲▼高雄首宗捷運土地聯合開發案，攜手麗寶集團名軒開發打造地標型大樓。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄首宗捷運土地聯合開發案，攜手麗寶集團名軒開發打造地標型大樓。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄首宗捷運土地聯合開發案，攜手麗寶集團名軒開發打造地標型大樓。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對紅線延伸到林園、路竹，以及捷運環線、輕軌成圓等等，都希望在整個財務可行性跟整個帶動周邊的開發，陳其邁說，所以有成立一個捷運財務的規劃小組，來試算每一年整個財政需求，還有相關預算的流量，來支撐未來捷運的興建。在財政規劃的超前佈署邏輯下，把原來的紅線、橘線，過去由周邊的土地可以做更有效、創造更大的利潤，讓捷運未來的重大建設財務能夠更加平衡

這次O4這個案子也是基於如此，因為過去用地上權方式已經流標三次，拿到的權利金總價大概也是19億左右，但是，藉由聯合開發方式，可以增加到28億，佔所有的權益的權重，大概有43%，也設定發展的目標是以商業與新創基地為核心。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說，要特別感謝麗寶集團，能夠推動整個高雄的城市轉型及整個交通建設，大家攜手合作成為最佳的一個夥伴，陸陸續續也希望，在整個捷運的一個興建，也能夠把援引過去不管是香港或者是東京等TOD的方式，或者是過去台北已經有非常多的聯合開發的模式，以民間的力量來加速整個公共建設。

捷運局長吳義隆補充說，開發後商辦大樓與捷運接連通，建築物使用者搭乘捷運出站即抵達目的地，未來除了有優質辦公空間，同時也規劃新創交流中心，會採大尺度及挑高場域設計，可作為藝文展演、大型會議、文創發表或公益活動使用。

目前捷運聯合開發已是市府重要施政工作，捷運局將持續盤點多處高捷路網沿線具開發潛力的聯開基地，將有系統性的持續推案。目前岡山路竹延伸線K1站聯開案準備就緒，預計近期公告推出。

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