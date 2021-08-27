他違規被攔查自爆浪子回頭　警瞄他下面不單純...一查真有貓膩　

▲員警線上查獲毒品，經過檢測確認是安非他命 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名留姓男子因為紅燈右轉被員警攔下要開單，結果一句「浪子回頭」提醒員警仔細盤查身份，發現他有毒品前科，而且他的褲子右邊口袋「鼓鼓」，希望他能自己誠實告知，留姓男子才乖乖交出身上的安非他命毒品。

26日中午左右，31歲的留姓男子騎車經過大順路以及武廟路口時「紅燈右轉」，員警將他攔下開單告發，就在員警低頭寫紅單的時候，他居然自爆「我浪子回頭，沒在用了」，這才讓員警發現事情好像不太單純，透過小電腦的查詢發現他有毒品前科，而且褲子右邊口袋「鼓鼓」的，所以問他「要不要乖乖交出來」。

▲員警線上查獲毒品，經過檢測確認是安非他命 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲員警線上查獲毒品，經過檢測確認是安非他命 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

留姓男子眼見「自爆」，只好拿出口袋內的吸食器，還有安非他命毒品。他跟警方表示因為疫情關係失業，所以只好到工地打工，就算日夜賺，但是2個小孩才剛進幼兒園，生活經濟壓力太大，讓他只好透過吸毒舒壓，不過這個說法讓員警表示「麥牽拖」，直斥：拼命工作是主要是賺「買毒錢」，根本就跟小孩無關。想當個好爸爸，那就請先戒毒！