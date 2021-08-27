酒駕通緝犯「酒駕被抓」！前民代連6犯淪酒空　趴走街頭如炸彈

記者吳奕靖／高雄報導

20年前曾經擔任過鎮代表的王姓男子，在高雄左營因違規停車被警方盤查，結果意外發現他是酒駕通緝犯之外，員警又再次查獲酒駕，連同之前的酒駕紀錄，已經有6次，根本就是學不乖。

▲一名王姓前鎮民代表被酒駕通緝，在左營被抓，同時又被員警發現「再次」酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

25日晚間7點左右，員警在左營華夏路以及重信路交叉口，發現有一部黑色車輛違停，駕駛看到員警就立刻「迴轉」開走，行跡相當詭異，所以員警將這部車輛攔下盤查，發現這名男子是60歲，姓王，員警在攔查過程當中，他一下說自己沒帶身分證，又因為老花眼記不得身分證號碼，意圖想「裝傻」脫身，不過最後用小電腦進一步「比對」，發現他是酒駕通緝犯。

▲一名王姓前鎮民代表被酒駕通緝，在左營被抓，員警出示小電腦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他跟警方表示自己的戶籍地住在中部，所以他沒有收到執行文書，並不知道自己已經被通緝了，不過最誇張的事，明明已經被酒駕通緝，這一次被警方查獲的時候，又再一次酒駕，酒測值為0.22mg/L，而且先前已經有5次的酒駕前科。據了解這名王姓男子在20年前是中部地區的鎮代表，從2009年開始就有酒駕紀錄，但當時法官判處他五個月拘役，得以易科罰金，但是2011年再次酒駕，法官認為他是累犯，所以再次判處他6個月拘役，一樣也是得易科罰金。

不過王姓前鎮代表並沒有因為這兩次的判罰，學到教訓，從2015年開始又連續3次酒駕，五年內多起酒駕，擺明就是在挑戰防制酒駕的法規，現在又在酒駕通緝期間，再次喝酒開車被抓，累計6次，還好都沒有肇事！只是會不會有下一次？下一次會不會幸運的沒有傷亡？員警嘆了口氣無奈攤手：誰知道呢。