走私肉10%驗出非洲豬瘟！下月禁用廚餘養豬　違者重罰300萬

▲非洲豬瘟中央災害應變中心。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟災害應變中心今（27日）宣布，為防堵非洲豬瘟藉由廚餘進入養豬場，8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，違者最重裁罰300萬元。

指揮官陳吉仲表示，越南走私肉品查緝案截至8月26日，警政單位已清查上中下游通路，累計共5317處。相關單位送至家衛所檢驗共81件，其中PCR陽性10件，比例高達10%。

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▲陳吉仲說明非洲豬瘟防範措施。（圖／記者崔至雲攝）



陳吉仲說，國內現有676場廚餘養豬場，已全面完成查核高溫蒸煮程序，公開場所放置之廚餘桶已全面移除。即日起至中秋節前夕是風險最高的防疫關鍵期，為了要全面守住全國養豬場防線，8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬，輔導農民改用飼料並提供價差補助。

為鼓勵民眾檢舉違反業者，農委會提供檢舉獎金最高120萬元。亦透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會及動物用藥公會總動員杜絕違法行為。



陳吉仲提醒，防堵非洲豬瘟全民合作，國人不要從網路購買來源不明的肉製品，若有可疑產品請丟垃圾車，勿放入廚餘桶。也感謝各縣市政府、養豬產業團體配合政策，守護國家淨土。







