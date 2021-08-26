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防堵非洲豬瘟入侵　台南市環保局全面稽查及移除私設廚餘桶

▲台南市環保局已完成全市列管14處廚餘養豬戶第一波稽查，確認業者均依規定高溫蒸煮廚餘才餵豬，並全面移除路邊私設廚餘桶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局已完成全市列管14處廚餘養豬戶第一波稽查，確認業者均依規定高溫蒸煮廚餘才餵豬，並全面移除路邊私設廚餘桶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市全力防堵非洲豬瘟病毒入侵，環保局已完成全市列管14處廚餘養豬戶第一波稽查，並確認業者均依規定以攝氏90度高溫蒸煮廚餘1小時才餵豬，截至26日止，已移除12處路邊私設廚餘桶。

環保局長謝世傑強調，將持續機動稽查廚餘養豬戶及路邊私設廚餘桶，民眾若發現疑似法使用廚餘的養豬場，也請通報環保局查處，共同防堵非洲豬瘟入侵。

越南走私豬肉品被驗出非洲豬瘟病毒，令國內陷入非洲豬瘟危機，目前農政單位雖未禁止廚餘養豬，但環保局已擬妥一旦禁止廚餘養豬的廚餘去化管道，具體作為包括，全力操作現有之堆肥場去化廚餘外，多餘廚餘將採掩埋及焚化方式處理，本週就會完成各項設施的設置。

▲台南市環保局已完成全市列管14處廚餘養豬戶第一波稽查，確認業者均依規定高溫蒸煮廚餘才餵豬，並全面移除路邊私設廚餘桶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南市14家取得廚餘養豬之畜牧場，環保局亦已在26日完成「環保署廚餘養豬核准標章」張貼工作，以方便民眾直接辨識合法廚餘養豬場。環保局提醒民眾，不要將來源不明肉品，或未蒸煮的生豬肉丟入廚餘桶，若有來源不明的豬肉品，請包好直接丟入垃圾車。

為加強相關宣導，環保局也會在垃圾車上懸掛宣導布條及語音宣導，考量新住民及外國友人對華語可能不那麼熟悉，除國、台語外，也將錄製播放英語、越南語等多國語音宣導。

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