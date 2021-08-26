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防堵非洲豬瘟「禁廚餘餵食1個月」　桃園協調166家養豬戶改餵飼料

▲桃園市長鄭文燦26日主持防疫專案會議時表示，配合農委會防杜非洲豬瘟擴散，委由環保局、農業局與業者協調，改採飼料餵食並提供補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦26日主持防疫專案會議時表示，配合農委會防杜非洲豬瘟擴散，委由環保局、農業局與業者協調，改採飼料餵食並提供補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日主持桃園市政府防疫專案會議時表示，防堵非洲豬瘟擴散，農委會擬訂暫停廚餘養豬一個月，市府環保局與農業局將落實應變計畫，請環保局、農業局與養豬協會與全市166家養豬戶溝通，改採飼料養豬與補助原則，儘速輔導業者瞭解非洲豬瘟相關因應對策。

鄭文燦指出，農委會為防止非洲豬瘟擴散，擬訂暫停廚餘養豬一個月，這部分市府將請環保局、農業局落實相關應變計畫。其中針對廚餘去化問題，請環保局與堆肥廠、焚化廠研討執行方案，稽查大隊與各中隊妥善處理回收廚餘。

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農業局應盡速與養豬協會、全市166家養豬戶進行溝通，針對改採飼料養豬與補助原則等，儘速輔導業者瞭解非洲豬瘟相關因應對策，避免非洲豬問在桃園市蔓延。

▲桃園市長鄭文燦26日主持防疫專案會議，聽取各局處防疫報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦26日主持防疫專案會議，聽取各局處防疫報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，因應開學在即，桃園市獲配7,700劑疫苗為代課教師安排疫苗施打專案，包括實習、課照班、幼兒園與補習班老師等，將分三日完成8千餘名教師接種，今日起在桃園區大有國中、平鎮區新勢國小、龜山區壽山高中與楊梅區楊梅國中4處進行第二階段接種，明（27）日起將安排在大有國中、新勢國小進行第三階段接種。

鄭文燦強調，正式教師疫苗施打專案已完成，接種率高達99.6%，其餘0.4%則因懷孕、身體狀況、意願等個人因素未完成接種，教育局將補助各校經費，購置居家快篩試劑定期篩檢，開學後若有短期代課教師未完成疫苗接種，也將循居家快篩試劑同一模式處理，以確保開學後校園防疫安全。

►「即日起，我退出老化黨。」

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