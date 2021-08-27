BNT疫苗將抵台　林濁水曝內幕：凡事遇到中南海「不離奇」

▲BNT疫苗。（圖／路透）



記者蔡文鈴／綜合報導

台積電、鴻海創辦人郭台銘、永齡基金會與政府合作購入1000萬劑BNT疫苗，且即將在月底到貨，指揮官陳時中日前也證實包裝上確定會印有「復必泰」的字樣。對此，民進黨大老、前立委林濁水今（27）日表示，凡事遇到中南海，不離奇，不曲折，蠻難。

林濁水透過臉書發文表示，中國1月先擋下台灣500萬劑BNT，等到郭台銘500萬BNT生意談好了，卻倒過頭感謝中南海；現在中國繼續擋自己國民打BNT，結果一批棄單被台灣搶到，「陳時中要不要想想也感謝誰一下？夠曲折。」

林濁水說，上海復星代理權，中國被設定是13億人口的大市場，合理懷疑，當時BNT願意給台灣的500萬劑被擋是看在中國超級大市場上，結果大市場一劑都賺不到，BNT和復星倒過來靠原來設定為零星又零星的台灣小市場賺錢。太離奇。「凡事遇到中南海，不離奇，不曲折，蠻難。」

先前我國購買BNT疫苗因包裝印有「復必泰」而破局，後來由台積電、鴻海創辦人郭台銘、永齡基金會與政府合作購入1000萬劑BNT疫苗，在郭台銘遠赴歐洲催貨後，疫苗確定在本月底到貨，不過包裝上確定會印有「復必泰」，引發國民黨質疑，蔡政府政治凌駕防疫，拖延疫苗救命時間！