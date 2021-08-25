蔡其昌自嘲資質平庸　「內閣改組沒有點到我」

記者林銘翰／台北報導

政壇近日再度流傳一份名單，直指9月將進行內閣改組，將由桃園市長鄭文燦接掌行政院長。對此，立法院副院長蔡其昌表示，這些都是媒體的揣測，他認為機會很低，並笑說「我資質平庸，所以沒有點到我」。

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



有關政壇近日再次流傳的名單，除了鄭文燦接掌閣揆之外，還包括前立法院長蘇嘉全接任海基會董事長、前親民黨立委李鴻均接任監察院副院長，內政部長由屏東縣長潘孟安接任、交通部長交由基隆市長林右昌接任，而行政院秘書長則由桃園市議員楊家俍接任。

立法院聯合國永續發展目標策進會25日上午於立法院召開「同島一隊#ClimateTeamTaiwan」氣候行動倡議記者會，蔡其昌會後受訪時表示，這些都是媒體的揣測，「媒體要揣測我們都尊重」，但是就他個人的了解，並沒有聽到任何這樣的訊息，也沒有聽到這樣的風聲。

蔡其昌透露，這份名單裡被點到的人，很多都是他的好朋友，自己也從來沒有聽他們講過這個事情，並笑說是自己資質平庸，「所以沒有點到我」。

蔡其昌強調，自己不覺得這是事實，以他的觀察跟了解，行政院長蘇貞昌在防疫面臨那麼艱苦的環境，「防疫沒有什麼叫滿分，就是不斷每天在進步」，台灣如果跟國際比起來，可以很明顯地從數據看到，疫苗雖然一開始有點不足，但是短時間內讓疫苗覆蓋率超過40%，並且領先很多國家。

蔡其昌指出，如果以確診人數來看，以前跟台灣同樣優等的越南等國，現在疫情狀況已經嚴重到這個程度，反觀台灣可以在短短的幾個月當中，將確診人數縮減成現在的個位數，而且幾乎已經讓經濟逐步復甦。

蔡其昌認為，台灣的表現跟其他國家比起來，確實表現得非常好，如果在這個時間點要換閣揆，他認為沒有合乎任何邏輯性，「我覺得就有人要猜測，猜測我們都尊重，但我是覺得機會很低」。