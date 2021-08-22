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立院法制局：台灣新冠致死率比全球高2倍　籲衛福部查明原因

▲▼國軍10軍團出動化學兵20名，及重消車、背式消毒機等裝備。（圖／記者黃孟珍攝）

▲台灣新冠肺炎致死率高於全球平均兩倍。（圖／記者黃孟珍攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年5月台灣爆發本土疫情危機，立法院法制局8月發布最新報告指出，我國COVID-19確診死亡率5.17%，較全球高出2倍以上，雖然疫情看似相對穩定，但人民的生命和健康權益保障仍有待提升，建議主管機關衛福部應加強單株抗體等COVID-19防治醫療藥物的充實及整備，並查明致死率偏高的原因和有效預防措施。

立法院法制局8月公布「強化COVID-19確診個案醫療效益之研析」報告表示，據統計，截至今年8月18日止，台灣國內通報確診數為15880人，死亡821人，確診致死率為5.17%，較全球平均數2.11%，高出2倍以上 ，建議對於我國確診致死率較全球平均數偏高的問題，應請主管機關確實查明相關原因並提出有效預防措施，以維護人民健康及生命權益。

在治療藥物方面，法制局表示，目前除了疫苗外，全球還有單株抗體、經鼻高流量濕化氧氣治療儀、抗病毒藥物、抗凝血劑、免疫抑制劑等防治COVID-19的方法，我國已將「Bamlanivimab + etesevimab」及「Casirivimab + imdevimab（REGEN-COV）」抗體雞尾酒療法等兩種複合單株抗體藥物納入國內新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）臨床治療建議用藥。

法制局說明，根據台大醫院自6月17日至7月24日使用單株抗體治療COVID-19病患結果顯示，使用單株抗體的黃金治療期在發病後的7到10天內，特別是針對輕度肺炎、高齡、慢性疾病、懷孕等風險因子者，其安全性與用藥效果顯著，且副作用小 。

法制局稱，從醫療成本效益的角度分析，通常一名重症患者含治療費及疫調人事費用約需花費210萬元，至於輕症或無症狀患者平均約80萬元 ，建議主管機關應加強單株抗體等COVID-19防治醫療藥物的充實及整備，使醫療院所醫師得以依其醫療專業判斷，在治療黃金期即予以施用治療患者，提升整體醫療品質及COVID-19的防治效益。

此外，法制局補充，面對更強的Delta變種病毒，日本政府允許症狀較輕的患者使用抗體雞尾酒療法，為治療提供更多選擇方式，以防止輕症病例惡化，且有助於減輕醫療壓力；而我國自今年6月17日才開始使用單株抗體治療COVID-19病患，使用情況並不普遍，條件相對嚴苛，建議應檢討單株抗體的申請及使用，對於確診者經醫師診斷使用單株抗體藥物治療的利益大於風險等相關條件者，應允其開立處方以作為治療藥物，並由公費支付相關費用，確保人民接受有效治療的合法權益。

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