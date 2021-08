▲立法院長游錫堃19日接見AIT處長孫曉雅。(圖/記者屠惠剛攝)

記者呂晏慈/台北報導

立法院長游錫堃近期數度公開稱,美國「新一中政策」已形成,台灣國家正常化正逐漸累積,台美建交有一天一定會實現,遭中國大陸國台辦批評「挑進猖狂」。不過,游錫堃20日再度透過臉書分享美國共和黨籍聯邦眾議員古登(Lance Gooden)推特發文說,感謝古登先生也支持台美建交。

古登在台灣時間19日推文呼籲美台關係正常化、正式建立關係,直指美國必須重申對台灣的承諾,「而且這麼做不需要經過中共的允許。(We do not need permission from the communists in China to do so.)」

古登去年曾參與連署「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」(TAIPEI Act),包括支持台灣維繫與邦交國及其他國家的關係、支持台灣參與國際組織,以及支持美臺建立強勁的經濟夥伴關係等內容。

▲美國共和黨籍聯邦眾議員古登(Lance Gooden)推文。(圖/翻攝自Lance Gooden推特)