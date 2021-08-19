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AIT新任處長孫曉雅拜會立法院　游錫堃盼強化台美互助合作

▲▼立法院長游錫堃接見AIT處長孫曉雅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃接見AIT處長孫曉雅。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃19日接見美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅，期盼孫曉雅能持續強化台美間的互助合作，並且與AIT有更多互動。孫曉雅表示，待疫情趨緩，很希望能到台灣各地走走，飽覽台灣美麗風景。

游錫堃19日上午在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲等人的陪同下，在立法院接見孫曉雅（Ms. Sandra Oudkirk）及美國在台協會（AIT）政治官辻貴子（Ms. Takako Tsuji）一行2人。

立法院晚間發布新聞稿說明，游錫堃首先歡迎孫曉雅再度派駐台灣，並恭賀孫曉雅賢伉儷雙雙高升，雙方晤談約60分鐘，會見在互贈紀念品與合影留念後，大約在中午12時結束。

游錫堃表示，台美關係日益提升，雖然最近阿富汗事件讓不少台灣人民感到不安，但昨天白宮國安顧問蘇利文聲明，「對台灣承諾，神聖不可侵犯」，這穩定了民主國家之間的情誼，台灣對此深表珍惜。

▲▼立法院長游錫堃接見AIT處長孫曉雅。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，游錫堃也提出三點感謝：第一，美國在台灣疫情嚴峻時雪中送炭，第一時間援贈台灣250萬劑疫苗；第二，拜登政府8月4日宣布對台7億5千萬美元的軍售，加強台灣防衛武力；第三，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今年3月赴眾議院外委會作證時表示，台灣是值得學習的民主政體，並承諾邀請台灣參加今年12月拜登政府即將召開的「民主領袖峰會」，表示「能參加民主峰會，對台灣而言非常重要」。

游錫堃說，這些充份彰顯台美堅實友誼及民主國家間相互關懷扶持的精神，也期盼孫曉雅能持續強化台美間的互助合作，並且與AIT有更多互動。

孫曉雅表示，她在前美國總統川普執政時期拜訪過台灣，現在又代表美國總統拜登政府派駐來台，這些確實顯示美國政府對台灣的支持和重視。

隨後，游錫堃與孫曉雅就強化政府資訊安全、應對錯假訊息、台美經貿等議題進一步交換意見。

最後，游錫堃邀請孫曉雅若有空赴其家鄉宜蘭旅遊，願盡地主之誼，孫曉雅則表示，待疫情趨緩，很希望能到台灣各地走走，飽覽台灣美麗風景。

▲▼立法院長游錫堃接見AIT處長孫曉雅。（圖／記者屠惠剛攝）

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