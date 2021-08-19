游錫堃稱「台美建交有天會實現」　 國台辦：謀獨越猖狂加速滅亡

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

立法院長游錫堃接受《美國之音》訪問於18日刊出，他表示美國「新一中政策」已經形成，台灣國家正常化正逐漸累積，台美建交有天一定實現。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（19日）晚間最新回應指出，「正告民進黨當局和游錫堃之流，謀『獨』挑釁越猖狂就越會加速滅亡。」

馬曉光表示，游錫堃此番言論完全暴露出其甘當外部勢力「棋子」、頑固推動「台獨」的本性。「台獨」分裂勢力利令智昏，妄圖押寶外部勢力，與全體中華兒女和中華民族根本利益為敵，必將自食惡果

馬曉光進一步說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的歷史和法理事實。正告民進黨當局和游錫堃之流，謀「獨」挑釁越猖狂就越會加速滅亡。

最後，他強調，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

▲立法院長游錫堃日前接見AIT處長孫曉雅。（圖／記者屠惠剛攝）

《美國之音》昨刊出專訪內容，游錫堃大談台灣定位已確定，只是很多國家不承認台灣的存在，前任、現任美國國務卿，先後否定台灣是中國的一部分，並稱台灣為國家。白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾稱「不支持台灣獨立」，他認為不支持，並不是講反對。