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防堵非洲豬瘟　新竹縣停止廚餘養豬一個月！改餵飼料補助差價

▲▼ 防檢局稽查走私肉品,非洲豬瘟 。（圖／農委會提供）

▲為防堵非洲豬瘟，新竹縣將禁止養豬場使用廚餘養豬一個月。（示意圖／農委會提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

日前國內查獲越南走私入境的非洲豬瘟肉品，已流入市面，新竹縣也查扣2件疑似相關肉製品送驗，結果雖為陰性，但為求慎重，農委會也研擬管制養豬場禁用廚餘一個月，度過非洲豬瘟潛伏期。

農業處指出，農委會副主委黃金城今天與新竹縣農業處、家畜所等單位訪視新竹縣養豬協會，當面和業者溝通廚餘管制措施。業者籲請政府務必阻止走私豬肉在坊間銷售，確實保護養豬產業，也要求中央應補助新竹縣設置廚餘蒸煮中心。黃金城則表示，因非洲豬瘟病毒潛伏期為28天，未來一個月將是關鍵期，籲請養豬業者暫停使用廚餘一個月，確保養豬產業安全無虞。

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▲▼ 防檢局稽查走私肉品,非洲豬瘟 。（圖／農委會提供）

▲農委會副主委黃金城與現場業者達成共識，禁用廚餘期間採補助飼料差價，一起努力防堵非洲豬瘟。

農業處表示，日前竹縣警察局查扣2件相關疑似非洲豬瘟肉製品，已交由家畜所送驗，結果為陰性，縣府環保局、農業處和家畜所查核縣內養豬場，對未依規定使用廚餘的養豬場，將依情節以飼料管理法、廢棄物清理法及動物傳染病防治條例等規定裁罰，同時要求鄉鎮市公所針對轄內廚餘黑戶查報，對違法使用廚餘的養豬業者絕不寬貸。

針對禁用廚餘一個月措施，有業者反應原本已和軍營及團膳簽約，禁用廚餘恐衍生中止契約問題，且突然一個月不能向餐廳等處所收廚餘，也恐怕影響恢復使用後，可能會收不到等問題，副主委黃金城在現場也一一和業者直接溝通協調，禁用廚餘期間將補助業者使用飼料的差價，一起努力防堵非洲豬瘟，保護養豬產業。

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