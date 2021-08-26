桃源區代表謝宜真家屬向監院陳情　盼儘速完成死亡宣告程序

今（26）日高雄的法拍市場相當熱鬧，有豪宅也有飯店進入3拍，不過命運大不相同，遭法拍的豪宅「遠雄THE ONE」由於低於市價行情，吸引12組人馬競逐，順利以4001萬元拍出，反觀李方集團旗下的「高雄英迪格酒店」因為3拍仍要20億元，市場普遍認為太貴而流標。