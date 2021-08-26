桃源區代表謝宜真家屬向監院陳情　盼儘速完成死亡宣告程序

▲高雄市桃源區代表謝宜真。（圖／記者葉國吏翻攝）
記者林銘翰／台北報導
高雄市桃源區明霸克露橋日前遭沖斷，桃源區代表謝宜真視察回程時遭土石流沖走，監察院26日表示，監察委員浦忠成接受謝宜真家屬陳情，為保障家屬能儘快處理相關後事與撫卹事宜，釐清法律關係，督請目擊者儘速報案處理，依規定完成死亡宣告程序。
台20線勤和至復興路段因明霸克露橋部分橋面7日遭溪水沖斷，造成復興、拉芙蘭、梅山3里受困無法外出，謝宜真視察回程時遭土石流沖走，至今仍在搜救。
監察院26日晚間發布新聞稿表示，根據媒體報導，南橫公路明霸克露橋斷橋，謝宜真與助理11日下午從勤和部落出發，慰問受困3個部落民眾，回程時被民眾目擊落水。
監察院指出，根據現場人員表示，復興里長江維明當時護送謝宜真等人返回勤和部落，謝宜真與代表會副主席張志誠、代表杜司偉從河道引橋走到對岸，河道突出現水流，謝宜真未能捉住岸邊附著物以致落水。
監察院說，浦忠成接受謝宜真家屬陳情，為保障家屬能儘快處理相關後事與撫卹事宜，釐清法律關係，督請目擊者包含江維明、張志誠、杜司偉、桃源區長謝英雄等人儘速報案處理，依《民法》第8條第3項遭遇「特別災難」規定，完成死亡宣告程序。
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