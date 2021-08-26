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陳時中接受「復必泰」標籤疫苗　洪孟楷怒：政治凌駕專業擋BNT

▲▼國民黨立委洪孟楷（資料照／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委洪孟楷（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中證實將抵台的BNT疫苗將印有「復必泰」標籤，引起在野黨強烈不滿。國民黨立委洪孟楷26日質疑，用政治凌駕專業擋BNT疫苗的不就是指揮中心嗎？更批評「這就是意識形態凌駕專業的後果」。

洪孟楷質疑，早知如此、何必當初，民進黨說防疫優先所以對BNT疫苗態度大轉彎「那八百多位國人逝去時，防疫不是優先嗎」。他批評，執政黨為了意識形態與政治考量，真的錯失了太多購買疫苗的黃金時間。

洪孟楷表示，民進黨說防疫優先，不要再用意識形態跟政治考量來批評疫苗，但幾個月前，用政治凌駕專業擋BNT疫苗的不就是疫情指揮中心嗎。他強調，是綠營民代跟側翼說復必泰跟德國BNT原廠不一樣、帶風向說配方不同，復必泰是中國大陸生產「謠言惑眾、卡BNT的，從來都只有民進黨」。

洪孟楷批評，對於民進黨來說，貼在外面的標籤比國人關心內容物是不是通過國際合格認證的疫苗還更重要，「這就是意識形態凌駕專業的後果」。

洪孟楷呼籲，除了疫苗，民進黨許多的政策真的不要為反而反，從過去反對萊牛到現在護航萊豬，反對馬政府消費券說要發現金「怎麼時空環境一變，現在全部轉彎」、「這不是黑箱，什麼才是黑箱」。

洪孟楷評論，追根究柢，過去民進黨在野時為了反對而反對，所說的每一句、每一字，都會變成現在民進黨執政的最大敗筆「打臉民進黨的從來都是過去的自己」。

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