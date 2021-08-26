陳時中放行BNT貼「復必泰」！　焦糖PO教戰文：一招斃命打趴民進黨

記者邱晟軒／綜合報導

針對鴻海永齡、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨，衛服部長陳時中昨鬆口，屆時BNT疫苗標籤上會貼「復必泰」標籤。對此，日前曾質疑「復必泰」不是原廠「德國原廠的BNT」的焦糖陳嘉行，今（26日）發長文談論此事，直指「BNT有復必泰標籤這一題超好打民進黨，藍白政客跟特定媒體也能打歪，我來教怎麼一招斃命打趴民進黨和CDC。」

▲陳時中接受BNT貼復必泰，焦糖發文直指「這一題超好打民進黨」。（圖／翻攝焦糖FB）

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以下為焦糖陳嘉行FB全文：

BNT有「復必泰」標籤這一題超好打民進黨，藍白政客跟特定媒體也能打歪。我來教怎麼一招斃命打趴民進黨和CDC，按照中華民國的兩岸貿易法規——依「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」及經濟部國貿局公告之大陸物品不准許輸入項目彙總表，台灣一直沒有開放中國製血清、血液製劑和疫苗進口。

所以，如果CDC無法證明這批貨是「德國原廠製造、德國原廠直送」，那就很可能是中國製造或分裝的「復必泰」，因此能依法禁止進口到台灣。（*這法規是馬英九總統任內制定的）換句話說，如果這批貨進不來台灣，就更有機會操作民進黨擋疫苗、人民需要疫苗，現在藍白的操作簡直作球給你殺你還打出界。

接下來就是闢謠跟打臉藍白政客的部分：

一、這批有「復必泰」標籤的BNT怎麼來的？

根據《路透》報導，輝瑞／BNT疫苗的大中華區代理商上海復星醫藥，未能取得中國的緊急使用授權（EUA），因此原本超過100萬劑要送往中國的疫苗將轉送台灣，使到貨時間比表定早一個月、最快8月底抵達。這個訊息又再度證明趙少康和郭正亮之前說謊，他們指稱鴻海和台積電下單要拖到10月底才能到貨，是因為台灣政府要求原廠要印「沒有復必泰」的標籤——但之前郭台銘在歐洲打疫苗就秀出原廠BNT瓶身沒有「復必泰」三個字。

大家可以進一步思考，為何中国共產党不讓上海復星的BNT通過緊急授權（EUA ），答案就是中國要保護自己國內生產的科興跟國藥疫苗。那我們可以繼續追問，之前要卡那現在為何要給「復必泰」緊急授權？答案是科興跟國藥的保護效果有口皆悲，第三劑得靠BNT的保護力拉起來。

臺灣與中國政府相反，台灣各品牌的疫苗都開放進口，從AZ、莫德納、BNT以及國產高端疫苗，把打疫苗搞得像喝手搖杯一樣還能挑口味。所以那些在媒體及社群媒體上批評民進黨政府擋國際疫苗，是為了強迫人民打國產疫苗根本是無稽之談的反智言論——不然怎麼有一堆人可以打AZ、莫德納疫苗？！

二、請勿對「BNT」有過度美好的幻想

藍白的打法就是現在臺灣有什麼疫苗，他們就抹黑那支疫苗，從AZ會血栓、莫德納會基因突變、高端疫苗會死人，現在BNT是鴻海和台積電透過台灣駐德國大使與德國外交部買到，藍白「暫時」還沒有黑BNT。但大家只要願意上網查一下輝瑞/BNT在各國疑似施打後致死人數，譬如韓國在6月疑似打疫苗後死亡216人中，打BNT的的人就高達159人。換句話說，按照中国国民党江啟臣對高端的標準，死一人就要停止施打，那BNT根本不該進口啊，藍白操作BNT最後讓郭台銘從原本的催貨變催命可不太好吧？

三、回到事件一開始，為何民進黨政府拒絕「復必泰」疫苗？

因為台灣一開始就是跟德國原廠下單，但上海復星吃台灣豆腐強迫代理，變得台灣要買德國原廠BNT，竟然還要中國私人乞業同意才可以，如此規定荒謬到不可思議。當時「復必泰」因為沒有得到中國共產黨的緊急許可，所以只能在港澳地區施打，偏偏出現包裝有瑕疵疫苗被污染且又有數起打「復必泰」死亡案例，所以有一大批「復必泰」即將過期。同時，国民党政客不斷在媒體及議會殿堂上要求政府不要擋BNT（其實他們講的是復必泰）。

注意囉，回到這篇文章一開頭，按照馬英九總統任內制定的中華民國法規，如果是上海復星的「復必泰」BNT是禁止進口的，法律規定本來就不能買中國疫苗，何來民進黨政府不買復必泰的邏輯？——藍白這個才叫「偷換概念」。

▲郭董日前赴歐打BNT疫苗，秀出印有「復必泰」的英文字樣「Comirnaty」。（圖／郭台銘臉書）

如果有人疑似打疫苗死亡就要停止施打，那我們就要反問中国国民党：「你們要請郭台銘退貨那批被中國退單的德國原廠BNT嗎？」

民進黨政府以及CDC自始自終都是依法行事，而且還是在馬英九任內的法規基礎上要求「原廠製造、原廠包裝、直送台灣 ​ 」，跟標籤沒有關係而是要求產地。

我不懂為何政府嚴格把關人民健康安全，在野黨卻要不斷泯滅良知扭曲政府的善意。最後，只要是德國原廠BNT，盒裝或瓶身上要印上梅克爾的美照，還是符合法規可以進口到台灣。

▼焦糖曾在8月9日發文稱，「德國原廠BNT從來都沒有復必泰標籤」 。（圖／翻攝焦糖FB）

