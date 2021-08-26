回顧蔡政府卡關BNT事件簿　國民黨：你終究要買復必泰

▲國民黨痛批蔡政府卡關BNT疫苗。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

先前我國購買BNT疫苗因包裝印有「復必泰」而破局，後來由台積電、鴻海創辦人郭台銘、永齡基金會與政府合作購入1000萬劑BNT疫苗，且即將在月底到貨，不過包裝上確定會印有「復必泰」，引發國民黨質疑，蔡政府政治凌駕防疫，拖延疫苗救命時間！

國民黨表示，BNT疫苗即將在八月底來台，我們非常感謝永齡基金會郭台銘董事長從一開始就積極奔走，甚至親自前往原廠催貨，為台灣爭取這批得來不易的疫苗。

關於過去蔡政府購買BNT的破局的過程，國民黨指出，BNT由上海復星藥廠取得大中華地區代理權，蔡政府竟因為政治因素，試圖跳過代理商直接跟原廠洽購，不但繞遠路，最後還破局，讓BNT疫苗無法來台，罔顧國人防疫需求。路設置障礙、卡關BNT的蔡政府和民進黨，最沒資格在此時此刻跳出來用「公私協力」搶功勞！

國民黨也提到，今年5月部分縣市政府和民間團體，希望自行採購BNT疫苗，遭到蔡政府拒絕，更規定只有中央政府能與原廠洽購。在蔡政府終於同意永齡基金會和台積電採購BNT疫苗後，卻有立委爆料，蔡政府要求BNT包裝上不能出現「復必泰」字樣，嚴重拖延出貨時間。

指揮官陳時中今於記者會上證實，瓶身有簡體字是因為復必泰本身就簡體字；國民黨痛批，這代表蔡政府再一次自打臉、髮夾彎，過去把政治考量凌駕於疫苗採購，如今還是回到原點，進口「復必泰」疫苗，早知如此，何必當初？