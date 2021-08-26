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普發現金2000還不夠　嘉義市購物節再推600元「嘉遊金」

▲嘉義市購物節緊鑼密鼓籌備振興經濟再一波 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市今年再推購物節加碼 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

繼日前拋出加碼普發2000元現金，嘉義市為協助市民及店家度過此次疫情震盪，並振興在地經濟與刺激民生消費，今年再度推出「2021嘉義市購物節」活動，同時延續去年「嘉遊金」設計，於11月1日至111年1月2日止，串聯上百家在地美食小吃、特色咖啡甜點店以及經典文化體驗，9月15日起嘉義市購物節串聯正式啟動，最新消息請密切關注「2021嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival）邀請大家一同振興買氣，認識更多嘉市好店，讓民眾享優惠，店家享消費！。

▲嘉義市購物節緊鑼密鼓籌備振興經濟再一波 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市今年購物節跟去年一樣大獎有汽車 。（圖／嘉義市政府提供）

去年嘉義市購物節創下破億商機，今年更將成為推動經濟成長的火車頭，嘉義市政府建設處處長田長沛表示，「2021嘉義市購物節」活動期間，旅客只要到嘉義市消費、取得合法消費憑據並加入LINE活動官方帳號進行登錄，就有機會把總價值1百萬以上的多項獎品帶回家。

建設處表示，今年更改變單筆消費須滿額的發票登錄門檻，任何消費都可持續登錄、累積金額，每消費滿500元就得到一個抽獎機會，每個人最多有20個抽獎機會，買越多、抽獎機率越大。

針對購物節全市串聯行動，嘉義市政府將持續邀請在地旅宿業者、咖啡甜品店與各大商圈店家、公協會等業者代表，一起參加，不僅防疫做得好，更要藉由旅宿與店家互相支持，為全國旅客打造CP值最佳的購物消費環境。

▲嘉義市購物節緊鑼密鼓籌備振興經濟再一波 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處表示，去年因為旅館業者大力支持，回饋來嘉義市住宿的旅客「嘉遊金600元」讓旅客「來嘉住一晚，現賺600元」！活動期間共有36家業者加入購物節活動，共送出將近7千份嘉遊金，成效斐然。

嘉義市旅館公會理事長李素珍日前(8月23日)參加購物節活動說明會時表示，「嘉遊金」完全由旅館業者回饋贊助，希望與嘉義市政府一起推動觀光，更希望透過嘉義市政府的整合，串聯多元產業一起加入振興的列車，以「吃喝玩樂攏底嘉」為號召，邀請全國民眾於購物節期間入住嘉義市特約旅宿，「600元嘉遊金」其中300元「住宿嘉遊金」可現抵房價，另外300元「購物嘉遊金」可直接到「購物節特約商店」折抵消費。

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