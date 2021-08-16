嘉義市攜手慈濟　推動弱勢學童暑期營養紓困跨界合作

▲市府與慈濟攜手合作 推動弱勢學童暑期營養紓困跨界合作計畫。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市市長黃敏惠14日前往慈濟慈善基金會嘉義聯絡處，感謝慈濟慈善基金會捐贈嘉義市受疫情影響的經濟弱勢學童家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，也感謝嘉全果菜生產合作社協助運送，並一同參與打包作業。經由各方共善合作，讓經濟弱勢家庭在暑假期間仍有健康營養的食材，防疫期間更加溫暖。

黃敏惠感謝慈濟慈善基金會捐贈「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，給1245戶受疫情影響的經濟弱勢家庭，也感謝嘉全果菜生產合作社總經理林嘉德，免費協助相關物資運送。去年年底萊豬食安衝擊，嘉全果菜生產合作社就以100萬元擔保學校午餐無萊豬牛，一起與市府捍衛學童食的健康。面臨疫情與經濟衝擊，我們一起合作照顧弱勢學童，讓人民健康、安心，才能面對更多挑戰。

慈濟慈善基金會顏博文執行長稱，因應疫情衝擊，除啟動弱勢家庭暑期營養紓困跨界計畫，同時停課不停學，慈濟與教育部資訊及科技教育司合作，針對全台4千多位孩子支援筆電與無線上網，更啟動大學生線上辦學，招募8百多位大學生線上教學，也讓大學生有工讀機會。師姐嚴玉真補充，經濟衝擊會影響到民生，因此本次除了低收、中低收入戶外，若家長行業於本次疫情受衝擊影響較大者，經由導師認定就可提報名單。

慈濟所提供的「安心生活箱」內有米、麵、沖泡類等生活物資，價值約3千元；市府與慈濟、嘉全果菜生產合作社合作的「健康蔬果箱」內有耐放新鮮蔬果，價值約8百元，食物多元化，照護孩子的健康！

教育處林立生處長表示，感謝慈濟慈善基金會的共善合作，與市府和學校一起照顧低收入戶及受疫情影響的經濟弱勢家庭。嘉義市政府為了照顧經濟弱勢的學童，今年7月開始，將原有午餐券金額由每餐50元調整至每餐70元，透過提高午餐券金額，讓學生的選擇更加多元化。

另如有就讀嘉義市國民中小學，領有低收入戶、中低收入戶證明者，以及家庭突發因素無力支付午餐費、經導師家庭訪視認定家庭經濟困難者，都可向學校申請相關午餐補助，讓嘉義市的學童都能幸福用餐，快樂學習。

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