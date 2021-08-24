快訊／嘉義市振興再加碼！　黃敏惠宣布：每人普發2000元現金

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情重創產業與民生經濟，對以服務業為主的嘉義市來說影響甚鉅。今年7月28日嘉義市議會提案，建請中央政府「全面普發消費券每人1萬元」，此案獲得全數議員連署支持。為了拼經濟、搶商機，讓人民早日回復安居樂業生活，市長黃敏惠24日在市務會議中宣布加碼普發2000元現金。

▲嘉義市長黃敏惠宣布加碼普發2000元現金（圖／嘉義市政府提供）

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黃敏惠表示，我們呼應議會提案及加碼建議，更希望達到刺激民生消費、提振買氣救產業的目標，搭配行政院發放五倍券，嘉義市再加碼普發每人「現金」2000元！黃敏惠說，這些錢都是我們共同努力節省下來的，在這個艱難的時刻，加發現金最實在、家家戶戶受關懷。

由於每人普發現金2000元所需經費約5.2億，市府將會於九月中的臨時會提出追加預算案規畫，藉由府會協力合作加碼補助嘉義市民共度疫情難關。

黃敏惠說，嘉義市為雲嘉南觀光休閒消費中心，產業以服務業為大宗，我們城市發展定位明確，團隊兩年多來的努力，除了109年度營利事業銷售額再創新高，109年度家庭可支配所得也第三度突破百萬。另外，連鎖企業相繼投入嘉義市消費市場也是重要的觀察指標。包括瑞典的國際企業IKEA進駐文化公園九月開始營業，還有漢堡王、藏壽司、繼光香香雞、肉多多火鍋等全國性連鎖店今年都選定嘉義市展店，三麗鷗與統一超商合作的聯名店全國第三家也選定嘉義市，IN89豪華影城也宣布11月開幕！

疫情艱困時刻，民間業者仍看好嘉義市大舉投資，嘉義市除了加碼普發現金，後續還會推動購物節等產業振興方案，促進在地經濟商業發展，更呼籲所有市民持續做好防疫工作，口罩戴好戴滿，堅持拱手不握手勤洗手的三手策略，讓大家安居樂業，回歸常軌。