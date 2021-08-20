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全台唯五　嘉義市獲選台灣食育力城市大調查「五星城市」　

▲食力雜誌頒贈嘉義市2021食育力城市大調查5星城市獎座。（圖／嘉義市政府提供）

▲食力雜誌頒贈嘉義市2021食育力城市大調查5星城市獎座。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《食力foodNEXT》於110年度發起台灣首次針對22縣市食育資源與推廣滿意度總體檢，盼能為台灣的食育議題推廣盡一份心力。2021食育力城市大調查中從農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生四大面向共34項客觀數據指標(佔60%)和網路民調問卷調查(佔40%)結果統計，嘉義市獲選為2021台灣食育力城市大調查」唯五「五星城市」之一。《食力foodNEXT》的創辦人暨總編輯童儀展等人日前將「五星城市獎座」榮耀獻予市長黃敏惠，並針對本次調查結果進行交流分享。

▲食力雜誌頒贈嘉義市2021食育力城市大調查5星城市獎座。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，食的力量很重要，食的教育更是重要，非常感謝《食力foodNEXT》雜誌做了全國食力調查，以四大面向共34項客觀數據指標，讓我們更加重視食育議題，也可以檢視自己的成效為何；這一次嘉義市拿到五星肯定，歸功於市府同仁、家長和市民的共同努力；食育教育非常重要，希望把「餐桌化為書桌」，達到時時是課程，處處是課程，讓教育力不斷提升；食力不只是吃的健康，更是對食物、地球及環境的態度，這個榮耀屬於嘉義市所有市民。

市長黃敏惠說，導入灃食計畫後，林森國小每日平均廚餘從80逾公斤降至約20逾公斤，減了7成。現在很多小朋友都會回家，問媽媽為什麼煮得特別鹹，食育用的也是「孫子兵法」，讓孩子耳濡目染習慣吃得健康，回去影響父母，甚至阿公阿嬤，讓營養午餐不只是午餐，而是先讓學童喜歡，然後帶回家裡分享。

創辦人暨總編輯童儀展表示，在研究日本「食育基本法」後發現日本在教育端、食育端、產業鏈端及品牌端都非常強勢，國民平均壽命世界第一，原因是他們重視食育，體現「從小食育做得好，長大健保用得少。」但是台灣因為經濟發展關係，大家在晚餐、聚會時，忙著滑手機，少了互動交流、學習機會，所以希望藉由各縣市評比，鼓勵各縣市推廣、重視食育，這是我們所希望達到的目的。

▲食力雜誌頒贈嘉義市2021食育力城市大調查5星城市獎座。（圖／嘉義市政府提供）

在食育力34項數據指標中，嘉義市則是在「營養師生比」、「食農教育推廣計畫得獎學校比例」都奪下亞軍，顯現不只是推廣人力較其他縣市來得充足，推廣質量成效也有目共睹；此外，嘉義市在四大面向非常均衡，顯現市府在各方面十足的努力。

2021食育力城市調查方式計分分為客觀指標佔60%、主觀指標佔40%，以總分排名後，再分為一~五星城市；客觀指標60%從四大面向共34項客觀指標衡量全台22縣市表現，數據資料來源為中央與地方政府提供，以及2021年5月及查詢之各級政府公開統計資料；主觀指標40％為網路民調，針對「中華民國營養師公會全國聯合會」會員、「全國家長會長聯盟」會員、各縣市在地居民詢問對於該居住/執業縣市的食育推廣體驗滿意度。問卷調查方法是以台閩地區為調查母體，在符合各縣市人口數的代表性比例原則下，對於各縣市填答份數進行配比。

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