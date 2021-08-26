毛豬每百公斤飆9500創天價　串燒店老闆哀曝：中秋恐沒肉可烤

▲豬肉頻創天價，串燒店老闆曝今年中秋恐沒肉可烤。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

國內毛豬自去年起不斷飆漲，今日更創下天價，部份縣市傳出每百公斤飆到9500元，創台灣養豬史上新高紀錄。對此，串燒店業者抱怨，已有上游供貨商通知豬肉供給量不足「叫不到貨」，無法提供足夠數量台灣豬肉，讓店家哀號今年「中秋恐沒肉可烤」

串燒店業者透露，8月開始上游盤商就通知豬肉價格還會再漲，盤商價格已如此高，零售更是驚人，加上需求量大，各方都在搶台灣豬，「約定好的交貨量恐只能給一半」，無奈好不容易熬過疫情，接下來中秋大檔期卻恐沒肉串可賣，不知道如何是好。

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台中中區一家便當店老闆也坦言，今年豬肉價格漲勢驚人，「還是叫得到貨，但利潤全被稀釋掉，或是得轉嫁到消費者身上，惟此舉就成變相漲價，消費者會反彈！」

根據農委會今年資料顯示，里肌肉零售價格1月落在每公斤233.15元，一路起起伏伏，一直到7月已來到最高峰237.75元；五花肉也從每公斤230.05元來到249.19元；後腿肉也從每公斤175.11元上漲到192.67元，紛紛創下歷史新高。

不過畜牧處處長張經緯說明，每年這期間都會受到中元普渡、中秋節烤肉需求量大影響，肉品價格多少都會上漲一些，目前台灣豬肉供需穩定，尤其近期不少餐廳微解封，增加了不少需求量，因此價格的起伏，均為正常。