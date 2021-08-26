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微熱山丘旁特色農塘牆體崩塌　南投縣政府將進行水保工程修復

▲南投市鳳山特色農塘崩坍，縣長林明溱（右）前往會勘（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投市鳳山特色農塘崩坍，縣長林明溱（右）前往會勘（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市知名鳳梨酥據點「微熱山丘」園區對面的鳳山社區凹窩寮大水堀農塘，磚砌牆體因年久失修而嚴重崩塌，南投縣長林明溱表示，該農塘不但深具歷史、地方文化特色，即使到今天都還具備儲水、灌溉功能，已指示縣府相關單位進行修復工程。

林明溱於23日下午由多位縣議員、市民代表，以及鳳山社區理事長藍宏仁陪同會勘凹窩寮大水堀，許多在地民眾也到場關心；縣府指出，該農塘牆體長約20公尺，因社區民眾整理周遭環境、移除垃圾雜物時才赫然發現已崩塌，確實已嚴重農塘邊坡安全及蓄水功能。

▲南投市鳳山特色農塘崩坍，縣長林明溱前往會勘。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，該農塘是早期當地居民儲備飲用水的重要水源，仍具灌溉儲水功能，且周邊景致優美，擁有2棵二百多年的老楓樹，歷史攸久又深具地方文化特色；縣府將由水保科修復牆體，同時增設10公尺長排水溝銜接農塘，減緩農塘邊坡遭雨水沖刷的威脅，經費約需40萬元。

此外，軍功、東山、光明、營南、漳和、新興里多條農路產業道路破損或排水溝阻塞待修，林明溱逐一會勘後，連同凹窩寮大水堀，共簽核600餘萬元經費，責由工務、地政及農業等處立即測設發包徹底改善。
 

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