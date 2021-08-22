中將副司令老爸臉全丟光！「爛醉上尉」譙警畫面曝　秒遭狼狽按地

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市21日凌晨傳出一名酒醉男子在街上咆哮，甚至還對著到場關心的員警大爆粗口、痛譙「X你娘」。事後警方一查，赫然發現這名醉男大有來頭，除了自己是軍官身分外，父親還是剛陞任陸軍副司令不到一個月的賀政中將；如今警方蒐證畫面也跟著曝光，賀姓男子酒後醜態全都露，脫序行徑丟盡國軍臉面。

▲賀男酒後未戴口罩，凌晨在高雄鳳山街頭高分貝大鬧。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鳳山警方表示，21日凌晨1時許接獲民眾報案，指稱鳳山區中泰街有妨礙安寧事件，立即派員到場察看，赫見該名賀姓男子(31歲)喝得酩酊大醉，不但渾身散發濃烈酒味，連走路步伐都走不穩，員警見狀立即上前關切，並要求其出示身分證，不料這時賀男卻開始大聲叫囂。

密錄器畫面拍下，賀男深夜未戴口罩在馬路上閒晃，見到警方上前還開口要求「我可以坐著？」員警立即上前攙扶，不料賀卻突然聲稱自己被打，「你要不要去錄那個打我的人？長官~！我有受傷阿！」「要不要驗傷？你要不要驗傷？」隨後突然爆出粗口「X你娘勒！」現場員警原本態度溫和，不斷溫言勸誡，但一聽賀男爆粗口後再也忍不住，當下立即將其壓制在地「我現在依妨礙公務罪逮捕你！」

警方事後發現，發現賀男不但是546旅上尉軍官，目前正在國防大學受訓，其父更是才剛陞任陸軍副司令不久的賀政中將；初步調查，賀男20日晚間與朋友餐敘，期間喝了不少酒，隨後凌晨時分經過鳳山區中泰街，因酒後音量過大而遭民眾報案，事後更因辱罵員警而遭狼狽壓制帶回，全案依妨礙公務與公然侮辱罪嫌移送偵辦。

對此，陸軍第八軍團指揮部今（22）日表示，裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，21日凌晨因酒後喧鬧等行為，遭到場處理員警以妨礙公務等罪移送，全案刻由檢警偵辦中。第八軍團指出，對於賀員不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲；另援引為案例，持恆加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。

▼賀男譙警「X你娘」，秒被壓制在地。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼陸軍副司令賀政中將。（圖／資料照）