幾十年沒回「忘了娘家在哪」　斗六警助7旬嬤找到胞弟

▲在派出所長劉信岳(右)協助下，張姓老婦的弟弟(左)至派出所後，確認張姓婦人(中)就是其嫁往北部長居的親姊姊，兩人欣喜相認，感動眾人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前深夜一名七旬老婦提著行李走進派出所，向警員表示自己要回娘家，搭乘計程車進入村莊卻因為數十年沒回來，找不著娘家的路而求助警方。值班警員向其詢問娘家住址，但婦人僅能指出在隔壁村一帶，所長劉信岳一聽，隨即聯繫村長協助尋親，在眾人耐心比對下，終於找到老婦已改名的親弟弟溫馨團圓。

斗六分局饒平派出所8月9日深夜22時許，一名年約70歲的張姓婦人，獨自一人提著行李前往求助，張婦向警方表示，他從桃園新屋先搭車到新竹湖口再轉搭火車來到斗六火車站，但是要再從火車站轉搭計程車要回莿桐鄉麻園村的娘家時，卻因為數十年未返家，繞了許多圈仍找不著到娘家的路，便請計程車司讓她在派出所下車求助警方。

饒平派出所值班警員陳冠廷先詢張姓婦人娘家住址，但婦人無法說出明確地址，只能憑數十年前印象說出附近建築及麻園村及講出弟弟名字，在利用電腦人臉辨識系統也無法順利找出身分之時，派出所長劉信岳靈機一動，立即聯絡麻園村長詢問村內有無老婦人所稱其弟姓名之村民，最後透過村長的幫助詢問，終於找到張姓老婦早已改過姓名的弟弟。

得知找到親弟弟且正前往派出所確認，張姓婦人情緒激動向警方表示，她嫁到北部地區已數十年了，也已經太久沒有回到莿桐麻園村，未曾想，麻園村娘家附近蓋了不少新房子，令她認不太清楚返家的路，幸好在警方及村長耐心地安撫及幫助下順利找到娘家與親人，感激與感動的心情不言而喻。

張姓老婦的弟弟至派出所後，確認所內的張姓婦人就是其嫁往北部長居的親姊姊，兩人欣喜相認，感動眾人。由於該老婦的弟弟接獲消息緊急騎著機車前往派出所，故無法將姊姊以機車載回家，警員也怕兩名老人家搭載騎車發生危險，便由所長劉信岳及警員楊宗翰以巡邏車跟在其弟車後護送張姓老婦返回娘家，一路上對警方的協助頻頻道謝。

斗六分局長蔡進明也提醒民眾，家中若有年長長輩，平時要多加留意給予關心，可以在其隨身攜帶的物品或衣物口袋放置聯絡方式，以方便警方尋獲時及時聯繫家屬。另外如設籍且實際居住在雲林縣65歲以上長者亦可向本縣各鄉鎮市公所申請智慧定位設備，透過設備可快速掌握長者位置，降低走失風險，讓處理員警能更順利、迅速幫家屬找到長者返家團圓。

▲警方怕兩名老人家搭載騎車發生危險，便由所長劉信岳及警員楊宗翰以巡邏車跟在其弟車後護送張姓老婦返回娘家。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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