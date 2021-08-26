　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

豐泰文教基金會捐1360萬助學金　雲林千位弱勢中小學生受惠

▲豐泰文教基金會長期對雲林縣教育投注心力，今年除捐贈清寒學生助學金外，還加碼捐贈營養補給品，捐助金達1360萬5000元將有1096位雲林縣國中小學生受惠。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豐泰文教基金會長期對雲林縣教育投注心力，今年除捐贈清寒學生助學金外，還加碼捐贈營養補給品，捐助金達1360萬5000元將有1096位雲林縣國中小學生受惠。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離開學僅剩一週，豐泰文教基金會長期對雲林縣教育投注心力，今年除捐贈清寒學生助學金外，還加碼捐贈營養補給品，捐助金達1360萬5000元將有1096位雲林縣國中小學生受惠。雲林縣長張麗善於今(26)日捐贈儀式中，代表接受並致贈感謝狀，豐泰文教基金會董事長林金陽、執行長陳雯婷親自出席，場面溫馨。

豐泰文教基金會秉持「讓教育把希望帶回孩子心中，創造一個翻轉未來的機會」的信念，希望讓雲林弱勢學生感受到愛和希望。豐泰文教基金會董事長林金陽指出，期勉學生逆境成長、努力學習，創造未來，也感謝張縣長、邱處長、教育處同仁及各學校校長、老師協助發放現金及物資，幫孩子度過難關、安心就學。

▲豐泰文教基金會長期對雲林縣教育投注心力，今年除捐贈清寒學生助學金外，還加碼捐贈營養補給品，捐助金達1360萬5000元將有1096位雲林縣國中小學生受惠。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豐泰文教基金會捐贈營養補給品為白米2kg、黑糙米1kg及米糠麩1包，降低學生因疫情帶來的家庭困境影響，仍能正常的就學、攝取充足的營養。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

董事長林金陽表示，豐泰的清寒學生助學金每位學生5000元至15000元不等，直接匯入學校專戶保管，專款用於學生；今年因疫情加碼捐贈家庭助學金，國中應屆畢業生每人1萬元，其餘學生每人5千元，由學校通知家長領取；另營養補給品為白米2kg、黑糙米1kg及米糠麩1包，降低學生因疫情帶來的家庭困境影響，仍能正常的就學、攝取充足的營養。

雲林縣長張麗善表示，豐泰企業對雲林縣各項公益活動不遺餘力，持續不斷照顧縣內弱勢族群，每年捐贈清寒助學金，給弱勢家庭最實質的幫助，讓孩子可以安心求學，今年因為疫情的關係，豐泰文教基金會除了助學金外，還捐贈家庭助學金並提供營養品，幫孩子增加抵抗力、免疫力，令人感動。

教育處長邱孝文表示，豐泰基金會對雲林縣教育投注許多心力，目前各縣市都只有國小夜光天使班，雲林縣是唯一延伸到國中的縣市，讓學生在課後能繼續留在學校，由學校照顧及輔導並提供2餐，這對弱勢家庭幫助很大，最主要的經費來自豐泰基金會贊助，此外，豐泰對學校的體育活動推廣也不遺餘力，贊助包含馬拉松、樂樂棒球等賽事，再次表達感謝。

▲豐泰文教基金會長期對雲林縣教育投注心力，今年除捐贈清寒學生助學金外，還加碼捐贈營養補給品，捐助金達1360萬5000元將有1096位雲林縣國中小學生受惠。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善於今(26)日捐贈儀式中，代表接受並致贈感謝狀，豐泰文教基金會董事長林金陽、執行長陳雯婷親自出席，場面溫馨。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）


►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林民宅查扣2罐不明肉鬆送驗　越女：網購自行食用

►疫情影響　飯店夯推「香蔥麵包雞」外帶！想嚐需2天前預約

►非洲豬瘟肉製品入境　張麗善籲中央「全面禁用廚餘養豬」

►非洲豬瘟肉品販售手法曝！須先加入好友圈　關鍵FB全越南文

►3件已下肚！非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　結果出爐

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
五倍券亮相！「這縣市」再發8000元　全台加碼一次看
快訊／新北加倍券來了！　侯友宜加碼「最高換1萬」
農遊券面額公布「888元」　先抽88萬幸運兒
LIVE／新北今增1例　侯友宜最新說明
首例「打2劑大陸疫苗」突破性感染　50多歲台男確診
快訊／害死154隻貓！　主嫌竟是「前海巡隊員」
快訊／陸之駿打高端猝死解剖　死因出爐
不只BNT會來「還有AZ、莫德納？」　陳時中：各廠牌都會有
高端接種後4死「分屬3批號」　是否緩打？陳時中回應
195萬BNT將來台！瓶身寫簡體字　陳時中：復必泰本身就是簡
校園內就能接種！　BNT優先開放學生施打　
台灣攔截200萬劑BNT始末曝光　一次看懂為何符合蔡英文3原
疫情趨緩「中秋開放戶外烤肉？」　陳時中回應了
高端不良事件「累積4死」！　最新通報有18件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

幾十年沒回「忘了娘家在哪」　斗六警助7旬嬤找到胞弟

命大！他駕車翻落5米溪床喊腰痛　警消吊掛救援

豐泰文教基金會捐1360萬助學金　雲林千位弱勢中小學生受惠

台南市議會捐普渡愛心奶粉　創世基金會贈感謝狀

台東成立節能策略聯盟　訂房說出「通關密語」享優惠

台東32家二手好物「藏寶地圖」大公開　饒慶鈴：賦予新任務

交通部屬意高鐵宜蘭端在四城　礁溪鄉長張永德表態支持

離開職場10年　職場學習及再適應計畫助她二度就業

學做早餐欲回國開店　看護女移工夢想被中斷

台南火車站前新動線　計程車排隊安全有秩序

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

幾十年沒回「忘了娘家在哪」　斗六警助7旬嬤找到胞弟

命大！他駕車翻落5米溪床喊腰痛　警消吊掛救援

豐泰文教基金會捐1360萬助學金　雲林千位弱勢中小學生受惠

台南市議會捐普渡愛心奶粉　創世基金會贈感謝狀

台東成立節能策略聯盟　訂房說出「通關密語」享優惠

台東32家二手好物「藏寶地圖」大公開　饒慶鈴：賦予新任務

交通部屬意高鐵宜蘭端在四城　礁溪鄉長張永德表態支持

離開職場10年　職場學習及再適應計畫助她二度就業

學做早餐欲回國開店　看護女移工夢想被中斷

台南火車站前新動線　計程車排隊安全有秩序

開車「揉眼睛」衝對向車道　撞死無辜女騎士！駕駛判決出爐

毛豬每百公斤飆9500創天價　串燒店老闆哀曝：中秋恐沒肉可烤

新冠可能清零嗎？BBC驚曝：人類只戰勝過1病毒　終結疫情2障礙揭曉

網路購物夯卻增詐騙風險　中市警提妙招免受騙花冤枉錢

醉騎機車與自小客對撞！37歲男酒測破表　頭部重創送醫不治

振興券「台塑捐10億相挺！」　數位券加碼好食券翻倍達400萬份

算2022疫情！鳥卦師「卜出豐卦」憂心：台灣人恐怕再辛苦3年

幾十年沒回「忘了娘家在哪」　斗六警助7旬嬤找到胞弟

天氣熱口罩戴不住！人妻「貼1片」汗水秒吸光　網驚：安全帽也能貼

考試院長黃榮村就職週年　力求實現「選賢與能」中心思想

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

高雄驗出首例非洲豬瘟荷葉包肉

一家四口登山迷途　警消搜救4小時尋獲

麻豆月餅非洲豬瘟陽性南檢偵辦

Garmin投資90億看好台南

麻豆可疑肉品月餅呈陽性反應！警追源頭

學做早餐欲回國開店　看護女移工夢想被中斷

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

台東水泥預拌車翻落田！　24歲駕駛「甩噴車外」傷重身亡

職場學習及再適應計畫助二度就業

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

台南市勞工局保障勞工權益

賦予二手物新任務　台東二手好物藏寶圖大公開

台南火車站前新動線

鍾佳濱幫上千家商店免費申請紓困

更多熱門

相關新聞

雲林民宅查扣2罐不明肉鬆　越女：網購自用

雲林民宅查扣2罐不明肉鬆　越女：網購自用

上周國內首度破獲越南走私肉製品入境，其中走私肉品遭驗出非洲豬瘟病毒陽性，雲林警方持續地毯式全面食品聯合稽查，警方於昨（25)日在崙背鄉查扣越南籍杜姓女子持有肉鬆2罐，杜女供稱網購來自行食用。因該肉鬆未標示來源及成份，稽查小組立即查扣，送由動植物防疫所抽驗是否含非洲豬瘟病毒。

2021環球青年盃籃球邀請賽開戰　校慶揭序幕

2021環球青年盃籃球邀請賽開戰　校慶揭序幕

非洲豬瘟肉製品入境　張麗善籲中央禁用廚餘養豬

非洲豬瘟肉製品入境　張麗善籲中央禁用廚餘養豬

文旦奧林匹克賽展開　東森購物直播搶購得獎文旦

文旦奧林匹克賽展開　東森購物直播搶購得獎文旦

即／六輕麥寮一廠試車爆火全面停工

即／六輕麥寮一廠試車爆火全面停工

關鍵字：

豐泰文教基金會雲林清寒學生清寒家庭國中小

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面