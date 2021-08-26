豐泰文教基金會捐1360萬助學金　雲林千位弱勢中小學生受惠

▲豐泰文教基金會長期對雲林縣教育投注心力，今年除捐贈清寒學生助學金外，還加碼捐贈營養補給品，捐助金達1360萬5000元將有1096位雲林縣國中小學生受惠。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離開學僅剩一週，豐泰文教基金會長期對雲林縣教育投注心力，今年除捐贈清寒學生助學金外，還加碼捐贈營養補給品，捐助金達1360萬5000元將有1096位雲林縣國中小學生受惠。雲林縣長張麗善於今(26)日捐贈儀式中，代表接受並致贈感謝狀，豐泰文教基金會董事長林金陽、執行長陳雯婷親自出席，場面溫馨。

豐泰文教基金會秉持「讓教育把希望帶回孩子心中，創造一個翻轉未來的機會」的信念，希望讓雲林弱勢學生感受到愛和希望。豐泰文教基金會董事長林金陽指出，期勉學生逆境成長、努力學習，創造未來，也感謝張縣長、邱處長、教育處同仁及各學校校長、老師協助發放現金及物資，幫孩子度過難關、安心就學。

▲豐泰文教基金會捐贈營養補給品為白米2kg、黑糙米1kg及米糠麩1包，降低學生因疫情帶來的家庭困境影響，仍能正常的就學、攝取充足的營養。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

董事長林金陽表示，豐泰的清寒學生助學金每位學生5000元至15000元不等，直接匯入學校專戶保管，專款用於學生；今年因疫情加碼捐贈家庭助學金，國中應屆畢業生每人1萬元，其餘學生每人5千元，由學校通知家長領取；另營養補給品為白米2kg、黑糙米1kg及米糠麩1包，降低學生因疫情帶來的家庭困境影響，仍能正常的就學、攝取充足的營養。

雲林縣長張麗善表示，豐泰企業對雲林縣各項公益活動不遺餘力，持續不斷照顧縣內弱勢族群，每年捐贈清寒助學金，給弱勢家庭最實質的幫助，讓孩子可以安心求學，今年因為疫情的關係，豐泰文教基金會除了助學金外，還捐贈家庭助學金並提供營養品，幫孩子增加抵抗力、免疫力，令人感動。

教育處長邱孝文表示，豐泰基金會對雲林縣教育投注許多心力，目前各縣市都只有國小夜光天使班，雲林縣是唯一延伸到國中的縣市，讓學生在課後能繼續留在學校，由學校照顧及輔導並提供2餐，這對弱勢家庭幫助很大，最主要的經費來自豐泰基金會贊助，此外，豐泰對學校的體育活動推廣也不遺餘力，贊助包含馬拉松、樂樂棒球等賽事，再次表達感謝。

▲雲林縣長張麗善於今(26)日捐贈儀式中，代表接受並致贈感謝狀，豐泰文教基金會董事長林金陽、執行長陳雯婷親自出席，場面溫馨。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林民宅查扣2罐不明肉鬆送驗 越女：網購自行食用

►疫情影響 飯店夯推「香蔥麵包雞」外帶！想嚐需2天前預約

►非洲豬瘟肉製品入境 張麗善籲中央「全面禁用廚餘養豬」

►非洲豬瘟肉品販售手法曝！須先加入好友圈 關鍵FB全越南文

►3件已下肚！非洲豬瘟肉製品雲林全面清查 結果出爐