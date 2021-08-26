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快訊／破窗緝兇畫面曝！土地糾紛　彰化製香廠前「舉槍行刑」爆肚

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路四段的1間製香廠前空地，昨天（25日）上午發生槍擊案，吳男(50歲)與楊男(45歲)因土地糾紛一言不合爆發口角衝突，吳男憤而掏槍，楊男腹部中彈送醫，彰化分局追查吳嫌返家後與林姓友人南下逃逸，先在員林市將林男逮捕，今日中午在芬園帶回吳嫌及槍枝，宣告破案。

▲彰化分局逮捕槍擊犯。（圖／彰化警方提供）

▲彰化分局逮捕槍擊犯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警方調查指出，吳嫌與楊姓被害人疑似土地糾紛，談判中一言不合，吳嫌返家拿取槍枝返回後朝楊男開槍並逃逸，新任局長吳坤旭即指揮刑警大隊及彰化分局成立專案小組全力追緝，並報請彰化地檢署朱健福檢察官指揮。

▲彰化分局逮捕槍擊犯。（圖／彰化警方提供）

彰化警方指出，經過追緝，昨日下午在員林市南昌路一帶發現該嫌形跡 ，與另一林姓友人(52歲)欲伺機藏匿，故意變裝分頭離開林男女友在員林市的住處，警方於晚間19時許在員林市中山南路一處停車場先行攔截林姓通緝犯，對空鳴槍1槍、擊破車窗逮捕林，並追問吳嫌去向。

▲彰化分局逮捕槍擊犯。（圖／彰化警方提供）

26日中午12時即在芬園鄉大彰路三段山區民宅，由霹靂小組攻堅順利逮捕吳嫌，取出作案槍枝(待鑑定)。吳嫌生性狡猾，逃亡過程均以計程車及步行逃避警方追緝，警方過濾上百只監視器鏡頭鎖定犯嫌動向後即順利查獲，警方清查吳嫌並無任何黑道背景 ，但有多項廢棄物清理法前科，恐係為謀暴利才租用土地堆置廢棄物，與被害人產生糾紛引發槍擊案。

▲彰化分局逮捕槍擊犯。（圖／彰化警方提供）

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