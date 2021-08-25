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強迫國軍打高端？　老鳥揭內幕「強化防疫10作為」：絕對不強迫

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲有網友擔心，新兵入伍會被強迫打高端。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者施怡妏／綜合報導

總統蔡英文指示國防部，規畫入伍役男進行疫苗接種作業，指揮官陳時中強調，打哪種廠牌的疫苗會尊重當事人的選擇，對此，有網友擔心新兵入伍時，會被要求施打高端疫苗，一名老鳥則搞笑表示，「軍中絕對不會發生強迫打疫苗的情事」，不過可能會有10項「強化防疫意識的作為」，網友們大笑直呼「完全正確」。

該名網友在PTT回文，十幾年前結訓合格步槍兵，雖然想法可能過時，不過軍中絕對不會強迫新兵打高端，「若有人認為，會強迫新兵打高端，顯然是低估了國軍保家衛國、團結抗疫的決心」，但可能會有強化防疫意識的作為，以此搞笑創作出10點打高端跟沒打的「差別待遇」。

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1. 有打疫苗18、沒打疫苗08。
2. 在軍中打疫苗兩天免操課+榮譽假。
3. 有打疫苗中山室吹冷氣上課、沒打疫苗室外保持安全距離上課。
4. 有打疫苗自由出入營站，未打疫苗禁入營站或一月帶隊一次營站採買。
5. 有打疫苗電影欣賞 沒打疫苗大兵週記寫防疫心得。
6. 未打疫苗加強體能訓練。
7. 未打疫苗加強版離營宣教。
8. 未打疫苗加強版市話安全回報。
9. 餐廳、洗澡都可進行類似上述強化分流措施。
10. 同一班有人沒打疫苗，全班視同未打疫苗連坐處理。

原PO指出，相信以上只要挑幾項做，很快所有新兵就會出於高漲的防疫意識自願接種高端疫苗，「絕對沒有所謂的強迫」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲老鳥們秒懂。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，許多老鳥忍不住大笑，「可不可以不要那麼專業」、「真的懂國軍」、「你是昨天才退的吧，這思維跟現在裡面還是一樣阿」、「當過兵的都能理解」、「內行喔」、「笑死，國防部該請你去當軍官」、「明天直接到國防部上班」、「絕對是這樣，沒有強迫，只是鼓勵」、「這劇本我完全相信」。

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