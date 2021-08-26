鄧佳華離職日月光哭了！PTT爆內幕「HR被高層電翻」　網：變笑柄

▲鄧佳華並未通過考核。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

記者周亭瑋／綜合報導

「FBI帥哥」鄧佳華才自爆到日月光工作，結果一周時間就火速離職，而集團也證實，他在產線的培訓過程中，並沒有過關。消息引來不少嘲諷聲浪，還有網友在PTT大爆內幕，再掀一波討論。

鄧佳華18日在IG發文，曬出日月光集團的識別證，怎料才6天就離職，他25日更在臉書淚嘆，「自己是真的喜歡待在日月光，但因為能力未到，很遺憾，當晚掉了幾滴眼淚，很不甘心，命運在捉弄我。」

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而日月光則回應，求職者筆試通過後，會進到產線進行培訓，訓練過程也會有多道關卡，直到考核都通過後，才能成為正式員工，「由於鄧佳華並未通過關卡考核，因此最後沒能完成全部應聘程序，成為正式員工。」

▲他才曬出識別證，怎料就淚別這份工作了。（圖／翻攝自IG／鄧佳華）

消息在PTT引爆熱論，不少人吐槽，「培訓也能被刷掉？被爆出來才發現不該用他吧」、「觀感不好被弄掉的」、「有手有腳就可以做的工作都混不下去」、「太高調了XD」、「應該不是多爛的問題，比較可能是上頭盯HR」、「培訓考核沒過，只是藉口吧」、「錄用這傢伙太危險了，改天在工廠內開直播都不意外阿」、「事情一曝光，日月光成為笑柄，高層還不跳腳」。甚至有鄉民爆料，「有聽說HR被主管幹的事」、「人事部被高層電爆了，有夠慘」。

另外，日月光也強調，日月光招聘的大門都是敞開的，就職的機會一律平等，公司歡迎年輕人的加入，然而在此不評論特定員工的適任狀況。