優惠碼快記！漢堡王連7天「送免費華堡」　每日限量2500顆

▲漢堡王連7天華堡日即日開吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

月底荷包空空就來吃免費華堡！人氣速食品牌漢堡王每月的「超狂華堡日」即日起連7天登場，只要下單指定套餐再輸入專屬優惠碼，就可免費多吃「原味華堡」1顆，且這次加碼「買幾個套餐就送幾顆」，期間每日限量兌換2500顆，小資族、速食控把握機會。

▲這次買幾個指定套餐就送幾顆原味華堡。

漢堡王「超狂華堡日」限時登場，即日起至9月1日只要於官網下單指定套餐，包括華堡、辣味華堡套餐或大餐；雙層華堡、辣味雙層華堡套餐或大餐及三層華堡、辣味三層華堡套餐或大餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，即可免費獲得1顆原味華堡，且這次買幾個套餐就送幾顆，每日優惠碼限兌換2500次，兌完為止。

▲▼必勝客中秋限定新品登場。



另，必勝客也宣布中秋限定「火烤香腸派對比薩」正式開吃，今年特地聯手黑橋牌香腸，把鮮嫩多汁夯香腸、廣式肝腸、美式臘腸全鋪在比薩上，就連餅皮也鑲上Q彈珍珠香腸，中西式香腸一次滿足，打造濃濃中秋節氛圍。

同步推出「雙重濃郁起司餅」，是選用經典莫札瑞拉起司、帕瑪森起司揉進手工餅皮中，直接加熱就可以夾進熱騰騰的烤肉，以及新甜點「冰藏蜂蜜柚子起司塔」，濃郁乳酪結合酸甜蜂蜜柚子醬內餡清爽又解膩，即日起限時、限量開賣。

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