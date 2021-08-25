4種香腸一次吃！中秋限定「烤香腸比薩」來了　加碼起司餅配烤肉

▲必勝客中秋限定烤香腸比薩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋限定款登場了！擅長翻玩台灣小吃、食材的人氣連鎖速食品牌「必勝客」，這次直接把家家戶戶烤肉架上最夯的「烤香腸」變身罪惡比薩，且一次就能吃到中西口味混合，包括廣式肝腸、美式臘腸、珍珠香腸等一次滿足，同步還有2款新品，即日起限時、限量開賣，售完為止。

▲同步還有2款新品一次吃。

必勝客中秋限定「火烤香腸派對比薩」來了，今年特地聯手黑橋牌香腸，把鮮嫩多汁夯香腸、廣式肝腸、美式臘腸全鋪在比薩上，就連餅皮也鑲上Q彈珍珠香腸，中西式香腸一次滿足，打造濃濃中秋節氛圍。

同步推出「雙重濃郁起司餅」，是選用經典莫札瑞拉起司、帕瑪森起司揉進手工餅皮中，直接加熱就可以夾進熱騰騰的烤肉，以及新甜點「冰藏蜂蜜柚子起司塔」，濃郁乳酪結合酸甜蜂蜜柚子醬內餡清爽又解膩，即日起限時、限量開賣。

▲肯德基推出期間限定「Chiffle雞米花甜筒」。

另，肯德基近日也推出全新限量「Chiffle雞米花甜筒」，選用香酥脆皮甜筒裝載鮮嫩多汁的雞米花，再淋上香辣煙燻風味醬汁、奶油香酥雪花片，每一口都超罪惡，17日起於全門市開賣，限量只有3萬支，每日每餐廳約限量18支、每人限購2支，售完為止，各餐廳實際可銷售總數量依各餐廳為主。

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