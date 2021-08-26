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蘇貞昌今拍板五倍券　全民免費領5000最快10月上路

▲▼三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

▲行政院去年推出三倍券政策廣受好評，今年進一步加碼到5000元。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

國內在5月時進入全國三級警戒，減少外出、嚴禁內用語戶外飲食的狀況下，重創國內經濟。而隨著疫情趨緩，行政院預計10月推出五倍券振興方案，提振受到重創的內需市場。行政院長蘇貞昌將在26日的行政院會中，聽取國發會報告相關規劃，屆時五倍券政策有望拍板定案。

根據政院規劃，今年的五倍券一共有10張，內含3張1000元、2張500元、5張200元；且比照去年的三倍券，擁有國幣等級的防偽能力。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

而經過民進黨內立委的「力爭」，加上台灣整體經濟發展表現佳，行政院在日前宣布五倍券全民免花1000元，都可免費領取，大大減少民眾負擔外，也讓振興方案更有感。

此外，有了去年三倍券推行的經驗，這次五倍券紙本、數位並行，且會特別著重在數位券上，不只鼓勵民眾改以線上虛擬的方式領券，也希望各大銀行、商家等，可以針對數位領用進行加碼。

據了解，為鼓勵民眾領用數位券，若使用公股銀行帳戶進行綁定，將可領到500或800元回饋金。此外，這次也推出「家戶綁定」，讓民眾領券、用券更方便靈活，使用效益最大化。此次提供家戶綁定的選擇，預計上限為5人。

經過多日的意見蒐集與討論後，國發會主委龔明鑫將在26日的院會中說明振興措施規畫，針對數位券回饋、電商白名單、是否找零、領取方式等細節討論，預計會中拍板，並於例行的會後記者會對外說明。

▲▼行政院規劃推出五倍券。圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）

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